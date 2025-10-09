«Το NBA προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς», ανέφερε Αμερικανός δημοσιογράφος
SPORTS
Γιάννης Αντετοκούνμπο Μπράιαν Ουιντχορστ NBA Μιλγουόκι Μπακς

Μετά τις πρωινές δηλώσεις του Γιάννη ότι ίσως αλλάξει γνώμη για την παραμονή του στους Μπακς, ήρθε ο Μπράιαν Ουίντχορστ για να βάλει... φωτιά στις φήμες 

Οι φήμες για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζονται και φαίνεται πως η θητεία του στους Μιλγουόκι Μπακς πλησιάζει προς το τέλος της.

Ο Σαμς Σαράνια ανέφερε πως οι ομάδες του ΝΒΑ περιμένουν την ευκαιρία τους για να αποκτήσουν τον «Greek Freak» και τώρα το έδαφος για την αποχώρησή του προετοιμάζει και ο γνωστός ρεπόρτερ του NBA, Μπράιαν Ουίντχορστ.

Ο ίδιος μίλησε στο «First Take» και αναφέρθηκε στο μέλλον του Έλληνα σούπερσταρ.

Τόνισε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σκέφτεται και ο ίδιος το να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Ουισκόνσιν και υπογράμμισε πως ολόκληρη η λίγκα προετοιμάζεται για το «αντίο» του «Greek Freak» στους Μπακς.

«Έδωσε ο ίδιος την απάντηση: Είπε 6 ή 7 μήνες. Δεν έβγαλε από το... πουθενά αυτό τον αριθμό. Η λίγκα προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Γιάννη από τους Μπακς.

Δεν είναι προσβολή, είναι η πραγματικότητα. Το ακούς στις ίδιες τις λέξεις και τις πράξεις του Γιάννη ότι το σκέφτεται στο πίσω μέρος του μυαλού του» είπε ο Ουίντχορστ.


