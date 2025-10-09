Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο άνοιξε το δρόμο για να μη διεξάγονται τα Μουντιάλ μόνο το καλοκαίρι
Ο Τζιάνι Ινφαντίνο άνοιξε το δρόμο για να μη διεξάγονται τα Μουντιάλ μόνο το καλοκαίρι
Από το βήμα της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συλλόγων ποδοσφαίρου, ο πρόεδρος της FIFA έδειξε την πρόθεση του τα Μουντιάλ από το 2030 να μη διεξάγονται στις αρχές του καλοκαιριού
Όταν το Κατάρ ανέλαβε τη διοργάνωση του Μουντιάλ 2022, πέρα από τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ένα από τα θέματα που είχαν τεθεί ήταν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων. Τελικά, εκείνο το Μουντιάλ πέρασε στην ιστορία ως το πρώτο που έγινε στη διάρκεια του χειμώνα, αλλά κατά πως φαίνεται η αγωνιστική επιτυχία εκείνης της διοργάνωσης (και τα πολλά λεφτά που υπάρχουν διαθέσιμα στην αραβική χερσόνησο) οδηγεί τη FIFA στη σκέψη να διεξάγονται από το 2030 και μετά σε διαφορετικές ημερομηνίες (ανάλογα με τη χώρα επιλογής).
«Φαίνεται προφανές, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε σε ορισμένα μέρη το καλοκαίρι. Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε το ημερολόγιο. Το συζητάμε, όχι μόνο για το επόμενο Μουντιάλ, αλλά συνολικά. Ακόμα και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ο Ιούλιος είναι υπερβολικά ζεστός. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη σκέψη και να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι Ινφαντίνο μιλώντας στην ετήσια συνέλευση της European Football Clubs (EFC) στη Ρώμη.
Αν και ο πρόεδρος της FIFA διευκρίνισε ότι πρόκειται ακόμη για μια ιδέα σε πρώιμο στάδιο, το ενδεχόμενο αλλαγής των ημερομηνιών μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 φαίνεται πλέον υπαρκτό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε να ακολουθήσει παρόμοιο μοντέλο, με αγώνες τον χειμώνα και πιθανή μετάθεση στις αρχές του 2035, ώστε να αποφευχθεί η τέλεση αγώνων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2034).
Στην ίδια ομιλία, ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε και στην πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.
«Όλοι θα πρέπει να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία ειρήνης. Είναι κάτι που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο μπορεί επίσης να αποτελέσει μέρος της λύσης», σημείωσε ο Ινφαντίνο, προσθέτοντας ότι η FIFA στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
«Φαίνεται προφανές, αλλά δεν μπορούμε να παίξουμε σε ορισμένα μέρη το καλοκαίρι. Ίσως χρειαστεί να αλλάξουμε το ημερολόγιο. Το συζητάμε, όχι μόνο για το επόμενο Μουντιάλ, αλλά συνολικά. Ακόμα και σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, ο Ιούλιος είναι υπερβολικά ζεστός. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στη σκέψη και να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε», είπε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι Ινφαντίνο μιλώντας στην ετήσια συνέλευση της European Football Clubs (EFC) στη Ρώμη.
Αν και ο πρόεδρος της FIFA διευκρίνισε ότι πρόκειται ακόμη για μια ιδέα σε πρώιμο στάδιο, το ενδεχόμενο αλλαγής των ημερομηνιών μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030 φαίνεται πλέον υπαρκτό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Athletic, το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2034, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί στη Σαουδική Αραβία, θα μπορούσε να ακολουθήσει παρόμοιο μοντέλο, με αγώνες τον χειμώνα και πιθανή μετάθεση στις αρχές του 2035, ώστε να αποφευχθεί η τέλεση αγώνων κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2034).
Στην ίδια ομιλία, ο Ινφαντίνο αναφέρθηκε και στην πρώτη φάση της ειρηνευτικής διαδικασίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, που προωθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Το σχέδιο προβλέπει την απελευθέρωση ομήρων με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων κρατουμένων και μερική αποχώρηση του ισραηλινού στρατού.
«Όλοι θα πρέπει να στηρίξουν αυτή τη διαδικασία ειρήνης. Είναι κάτι που ξεπερνά το ποδόσφαιρο, αλλά το ποδόσφαιρο μπορεί επίσης να αποτελέσει μέρος της λύσης», σημείωσε ο Ινφαντίνο, προσθέτοντας ότι η FIFA στηρίζει κάθε πρωτοβουλία που συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής.
Ειδήσεις σήμερα:
Σαράκης στο protothema: Κέρδισα 330 εκατ. για το αμερικανικό Δημόσιο στην υπόθεση Novartis και εγώ πήρα 18 - Το «βραβείο»
Σύγκρουση Γεωργιάδη - Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη - «Σύρατε το σύνολο της αντιπολίτευσης σε αυτή τη φρικώδη πολιτική με το ξυλόλιο»
Επιστήμονες υποστηρίζουν ότι έλυσαν το μυστήριο με το Νησί του Πάσχα - Με 3D βίντεο δείχνουν πώς μεταφέρθηκαν τα εμβληματικά αγάλματα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα