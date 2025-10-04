Τριάρα της Μπάγερν στην Άιντραχτ - Η Ίντερ 4-1 την Κρεμονέζε, σταμάτησαν στα 6 στο Λάτσιο - Τορίνο, δείτε γκολ από τα γήπεδα της Ευρώπης
Η Τσέλσι επικράτησε της Λίβερπουλ με 2-1 και την γκρέμισε από την κορυφή - Εκεί σκαρφάλωσε η Άρσεναλ που νίκησε 2-0 τη Γουέστ Χαμ - Η Ντόρτμουντ άφησε δύο βαθμούς στη Λειψία
Αλλαγή στην κορυφή της Premier League έφεραν τα παιχνίδια του Σαββάτου, καθώς η Λίβερπουλ ηττήθηκε 2-1 από την Τσέλσι, με γκολ του Εστεβάο στις καθυστερήσεις και σε συνδυασμό με τη νίκη της Άρσεναλ εντός έδρας επί της Γουέστ Χαμ, οι «κανονιέρηδες» σκαρφάλωσαν στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επέστρεψε στις νίκες, αφού επικράτησε με 2-0 της Σάντερλαντ. Νωρίτερα η Τότεναμ έφυγε με το διπλό από την έδρα της Λιντς, 2-1 με φοβερό γκολ του Κούντους.
Στη Bundesliga η Μπάγερν συνέχισε το νικηφόρο σερί της. «Θύμα» της αυτή τη φορά η Άιντραχτ Φρανκφούρτης την οποία νίκησε άνετα με 3-0 εκτός έδρας.
Έδαφος για την κορυφή έχασε η Ντόρτμουντ, η οποία έμεινε στο 1-1 στην έδρα της Λειψίας. Στη μάχη των Ελλήνων, η Άουγκσμπουργκ του Γιαννούλη υπέταξε με 3-1 τη Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη.
Στη Serie A, η Ίντερ πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα και πλησίασε την κορυφή. Διέλυσε την αήττητη έως σήμερα Κρεμονέζε με 4-1.
Στο πιο χορταστικό ματς της αγωνιστικής, η Λάτσιο έμεινε στο 3-3 με αντίπαλο την Τορίνο στη Ρώμη.
Στη La Liga η Μπιμλπάο του Βαλβέρδε επιτέλους χαμογέλασε. Μετά από τέσσερα ματς χωρίς τρίποντο στις εγχώριες διοργανώσεις, επικράτησε της Μαγιόρκα με 2-1.
Σεφτέ στις νίκες στο πρωτάθλημα έκανε και η ουραγός Τζιρόνα, που επιβλήθηκε της Βαλένθια με 2-1.
Premier League (7η αγωνιστική)
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78΄, 90+6΄ Σεμένιο, 84΄ Κλάιφερτ - 70΄ Σεσενιόν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Λιντς-Τότεναμ 1-2 (34΄ Οκαφόρ - 23΄ Τελ, 57΄ Κούντους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 2-0 (38΄ Ράις, 67΄πεν. Σάκα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 2-0 (8΄ Μάουντ, 31΄ Σέσκο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Τσέλσι-Λίβερπουλ 2-1 (14' Καισέδο, 90+6' Εστεβάο - 63' Χάκπο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Σίτι 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Άρσεναλ 16 -7αγ.
Λίβερπουλ 15 -7αγ,.
Τότεναμ 14 -7αγ.
Μπόρνμουθ 14 -7αγ.
Κρίσταλ Πάλας 12
Τσέλσι 11 -7αγ.
Σάντερλαντ 11 -7αγ.
Μάντσεστερ Σίτι 10
Μάντσεστερ Γ. 10 -7αγ.
Έβερτον 8
Μπράιτον 8
Φούλαμ 8 -7αγ.
Λιντς 8 -7αγ.
Μπρέντφορντ 7
Νιούκαστλ 6
Άστον Βίλα 6
Νότιγχαμ Φόρεστ 5
Μπέρνλι 4
Γουέστ Χαμ 4 -7αγ.
Γουλβς 1
Bundesliga (6η αγωνιστική)
Χοφενχάιμ-Κολωνία 0-1 (16΄ Ελ Μαλά)
Ντόρτμουντ-Λειψία 1-1 (23΄ Κόουτο - 7΄ Μπαουμγκάρτνερ)
Λεβερκούζεν-Ουνιον Βερολίνου 2-0 (33΄ Ποκού, 50΄ Κοφάνε) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Βέρντερ Βρέμης-Ζανκτ Πάουλι 1-0 (2΄ Μπανγκουλά) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Άουγκσμπουργκ-Βόλφσμπουργκ 3-1 (3΄ Μπανκς, 51΄ Κομούρ, 63΄ Φελχάουερ - 65΄ Νταγκίμ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Μπάγερν Μονάχου 0-3 (1', 84' Ντιάζ, 27' Κέιν)
Στουτγκάρδη-Χαϊντενχάιμ 05/10
Αμβούργο-Μάιντς 05/10
Γκλάντμπαχ-Φράιμπουργκ 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)
Μπάγερν Μονάχου 18
Ντόρτμουντ 14
Λειψία 13
Λεβερκούζεν 11
Κολωνία 10
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 9
Στουτγκάρδη 9 -5αγ.
Φράιμπουργκ 7 -5αγ.
Ζανκτ Πάουλι 7
Χοφενχάιμ 7
Βέρντερ Βρέμης 7
Ουνιόν Βερολίνου 7
Άουγκσμπουργκ 6
Βόλφσμπουργκ 5
Αμβούργο 5 -5αγ.
Μάιντς 4 -5αγ.
Χαϊντενχάιμ 3 -5αγ.
Γκλάντμπαχ 2 -5αγ.
La Liga (8η αγωνιστική)
Οσασούνα-Χετάφε 2-1 (45+3΄ Μπρετόνες, 90΄ Κατένα - 23΄ Μαγιοράλ)
Οβιέδο-Λεβάντε 0-2 (30΄ Άλβαρεθ, 72΄ Εγιόνγκ)
Τζιρόνα-Βαλένθια 2-1 (18΄ Βάνατ, 63΄ Αρνάου - 57΄ Ντιέγκο Λόπεθ)
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μαγιόρκα 2-1 (9' Γουίλιαμς, 82' Ρέγκο - 77' Κόστα)
Ρεάλ Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 3-1 (47΄ & 69΄ πεν. Βινίσους, 81΄ Μπαπέ - 73΄ Μικαουτάτζε)
Αλαβές-Ελτσε 05/10
Σεβίλλη-Μπαρτσελόνα 05/10
Εσπανιόλ-Μπέτις 05/10
Σοσιεδάδ-Ράγιο Βαγεκάνο 05/10
Θέλτα-Ατλέτικο Μαδρίτης 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 21 -8αγ.
Μπαρτσελόνα 19
Βιγιαρεάλ 16 -8αγ.
Έλτσε 13
Αθλέτικ Μπιλμπάο 13 -8αγ.
Ατλέτικο Μαδρίτης 12
Μπέτις 12
Εσπανιόλ 12
Χετάφε 11 -8αγ.
Σεβίλλη 10
Οσασούνα 10 -8αγ.
Λεβάντε 8 -8αγ.
Αλαβές 8
Βαλένθια 8 -8αγ.
Οβιέδο 6 -8αγ.
Τζιρόνα 6 -8αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5
Ρεάλ Σοσιεδάδ 5
Μαγιόρκα 5 -8αγ.
Serie A (6η αγωνιστική)
Βερόνα-Σασουόλο 0-1 (71΄ Πιναμόντι)
Λάτσιο-Τορίνο 3-3 (24΄, 40΄ Καντσελιέρι, 90΄+13 πεν. Κατάλντι - 16΄ Σιμεόνε, 73΄ Άνταμς)
Πάρμα-Λέτσε 0-1 (38΄ Σοτίλ)
Ίντερ-Κρεμονέζε 4-1 (6' Μαρτίνεζ, 38' Μπόνι, 55' Ντι Μάρκο, 57' Μπαρέλα - 87' Μπονατσόλι)
Αταλάντα-Κόμο
Ουντινέζε-Κάλιαρι 05/10
Μπολόνια-Πίζα 05/10
Φιορεντίνα-Ρόμα 05/10
Νάπολι-Τζένοα 05/10
Γιουβέντους-Μίλαν 05/10
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Μίλαν 12
Νάπολι 12
Ρόμα 12
Ίντερ 12 -6αγ.
Γιουβέντους 11
Αταλάντα 9
Σασουόλο 9 -6αγ.
Κρεμονέζε 9 -6αγ.
Κόμο 8
Μπολόνια 7
Κάλιαρι 7
Ουντινέζε 7
Λάτσιο 7 -6αγ.
Πάρμα 5 -6αγ.
Λέτσε 5 -6αγ.
Τορίνο 5 -6αγ.
Φιορεντίνα 3
Βερόνα 3 -6αγ.
Πίζα 2
Τζένοα 2
Ειδήσεις σήμερα:
«Έλεος με τα fake news»: Η Σοφία Μητσοτάκη απαντά για τα εισιτήρια, το ποπ κορν και την coca cola του πρωθυπουργού στη Βοστώνη
Δραματικό τέλος για κηπουρό σε βόθρο: Δύο χρόνια φυλάκιση με αναστολή στους ιδιοκτήτες βίλας στο Ρίο
Απίστευτη γκάφα από τον Κουέστα - Έφαγε γκολ πίσω από την σέντρα στην Τουρκία ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη - Βίντεο
