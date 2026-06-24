«Αυτό το χαμογελαστό, δοτικό κορίτσι...»: Θλιψη για την 36χρονη γιατρό στη Μυτιλήνη που πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό
«Αυτό το χαμογελαστό, δοτικό κορίτσι...»: Θλιψη για την 36χρονη γιατρό στη Μυτιλήνη που πέθανε μετά από επιπλοκές στον τοκετό
Η νεαρή γιατρός κατέληξε κατά τη διάρκεια αεροδιακομιδής προς την Αθήνα, λίγες ώρες αφότου εμφάνισε σοβαρές επιπλοκές μετά τον τοκετό της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης
Θλίψη προκάλεσε χθες στο πανελλήνιο η είδηση του θανάτου 36χρονης γιατρού, μετά από επιπλοκές που παρουσιάστηκαν λίγο μετά τον τοκετό της.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όμως λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά.
Τη Δευτέρα εισήχθη στη ΜΕΘ και την Τρίτη διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς, κατά τη μεταφορά και λίγο πριν την προσγείωση, κατέληξε.
Η 36χρονη, ειδικευμένη στη Γενική Ιατρική, είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης στο ΤΕΠ και τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνια εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.
Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο οποίο πρόσφατα διορίστηκε θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με τη είδηση ότι χάσαμε τη γιατρό Μαϊδα Πασβούρη τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο δύναμη, δύναμη, δύναμη!!!».
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η γυναίκα γέννησε φυσιολογικά στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όμως λίγες ώρες αργότερα εμφάνισε πυρετό και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε σταδιακά.
Τη Δευτέρα εισήχθη στη ΜΕΘ και την Τρίτη διασωληνώθηκε, ενώ κρίθηκε αναγκαία η αεροδιακομιδή της σε νοσοκομείο της Αθήνας. Δυστυχώς, κατά τη μεταφορά και λίγο πριν την προσγείωση, κατέληξε.
Η 36χρονη, ειδικευμένη στη Γενική Ιατρική, είχε ξεκινήσει την καριέρα της στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης στο ΤΕΠ και τα τελευταία περίπου 1,5 χρόνια εργαζόταν στο ΕΚΑΒ Μυτιλήνης.
«Αυτό το χαμογελαστό, δοτικό κορίτσι...»Σπαρακτικά ήταν τα λόγια του πρόεδρου του ΔΣ του συλλόγου εργαζομένων νοσοκομείου Μυτιλήνης, Στράτου Κλεάνθη.
Σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Δυστυχώς σήμερα το νοσοκομείο και το ΕΚΑΒ Μυτιλήνης στο οποίο πρόσφατα διορίστηκε θρηνεί. Εμβρόντητοι όλοι μας μένουμε με τη είδηση ότι χάσαμε τη γιατρό Μαϊδα Πασβούρη τη Μαγδούλα μας. Αυτό το χαμογελαστό και δοτικό κορίτσι που ανταμώναμε στα επείγοντα του νοσοκομείου μας πολλά χρόνια.
Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της, στον πατέρα του νεογέννητου παιδιού της και στο ίδιο το νεογέννητο δύναμη, δύναμη, δύναμη!!!».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα