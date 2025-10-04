Εξασφαλίζουμε στα αγαπημένα μας ζωάκια μια άνετη καθημερινότητα σε κάθε φάση της ζωής τους και απολαμβάνουμε μαζί τους στιγμές χαράς και ηρεμίας.
Premier League: Τρελαίνει κόσμο η Μπόρνμουθ, 3-1 την Φούλαμ και άνοδο στη 2η θέση - Δείτε τα γκολ
Η Μπόρνμουθ υπέταξε την Φούλαμ στο «Vitality Stadium» με ανατροπή-εξπρές στο δεύτερο μέρος
Απ' την πρεμιέρα της στην εφετινή Premier League και την ήττα της απ' την πρωταθλήτρια Λίβερπουλ (4-2), η Μπόρνμουθ έχει... τρελάνει τους πάντες στο «νησί», μετρώντας ένα τρομερή αήττητο σερί 6 αγώνων (4 νίκες, 2 ισοπαλίες) που την έχει φέρει στη 2η θέση. «Θύμα» της αυτή τη φορά η Φούλαμ, την οποία νίκησε με 3-1 στο "Vitality Stadium" κι ανέβηκε στο 2ο «σκαλί» της βαθμολογίας, μόλις έναν βαθμό πίσω απ' τους "reds".
Οι «κότατζερς» έκαναν το... λάθος να προηγηθούν στο 70ό λεπτό με το γκολ του Σεσενιόν. Από εκεί και πέρα ακολούθησε... καταιγίδα απ' την ομάδα του Άντονι Ιράολα, που σημείωσε τρία γκολ με τους Σεμένιο (78', 90'+6') και Κλάιφερτ (84') κι έφτασε σε μία εντυπωσιακή ανατροπή που την οδηγεί σε πολύ υψηλές «πτήσεις».
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 7ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Μπόρνμουθ-Φούλαμ 3-1 (78', 90'+6' Σεμένιο, 84' Κλάιφερτ - 70' Σεσενιόν)
Λιντς-Τότεναμ 04/10
Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ 04/10
Μάντσεστερ Γ.-Σάντερλαντ 04/10
Τσέλσι-Λίβερπουλ 04/10
Άστον Βίλα-Μπέρνλι 05/10
Έβερτον-Κρίσταλ Πάλας 05/10
Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 05/10
Γουλβς-Μπράιτον 05/10
Ειδήσεις σήμερα:
Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας της Αθήνας για τις δηλώσεις του υπερεθνικιστή Ισραηλινού υπουργού που ζήτησε να φυλακιστούν οι ακτιβιστές
Θυροκολλήθηκε στο γραφείο της Κωνσταντοπούλου η νέα πρόσκληση εκταφής του Ντένις Ρούτσι
Βίντεο: Η στιγμή που ο δράστης στοχεύει με το όπλο τον 38χρονο στον Άγιο Στέφανο - «Μη με πυροβολείς, μη!»
