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Το κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποδέχεται τους πολίτες
Το κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποδέχεται τους πολίτες
Το ιστορικό κτίριο, που αποτελεί μέρος της περίφημης αρχιτεκτονικής τριλογίας του Λύσανδρου Καυταντζόγλου μαζί με το κτίριο Αβέρωφ και το κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα της καλλιτεχνικής περιουσίας του Ιδρύματος
Έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς και ιστορικούς του θησαυρούς ετοιμάζεται να παραδώσει στην κοινωνία το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ανοίγοντας για πρώτη φορά οργανωμένα στο κοινό το εμβληματικό κτίριο της Ιστορικής Πρυτανείας στην οδό Πατησίων.
Το ιστορικό κτίριο, που αποτελεί μέρος της περίφημης αρχιτεκτονικής τριλογίας του Λύσανδρου Καυταντζόγλου μαζί με το Κτίριο Αβέρωφ και το κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα της καλλιτεχνικής περιουσίας του Ιδρύματος, καθώς και σημαντικά τεκμήρια της τεχνολογικής του ιστορίας.
Τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων, το οποίο συνοδεύεται από νέο μουσειολογικό και εσωτερικό σχεδιασμό, καθώς και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Στόχος είναι η ασφαλής διατήρηση αλλά και η ανάδειξη πολύτιμων κειμηλίων, έργων τέχνης και ιστορικών αντικειμένων που αποτυπώνουν την πορεία του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ιστορική Πρυτανεία σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και γνώσης, προσβάσιμο όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε όλους τους πολίτες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς, που αποτυπώνεται στους περίπου δύο τελευταίους αιώνες. «Είναι αυτονόητη υποχρέωση του Πολυτεχνείου, η πρόσβαση ολόκληρης της κοινωνίας σε αυτό τον πολιτιστικό θησαυρό», δηλώνει ο Πρύτανης του Μετσοβίου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου.
Η πρώτη φάση λειτουργίας θα απευθύνεται κυρίως στη σχολική κοινότητα. Από τον Οκτώβριο του 2026 προγραμματίζεται η έναρξη οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα στις νεότερες γενιές να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Πολυτεχνείου, την εξέλιξη της ελληνικής τεχνολογίας και τη συμβολή του Ιδρύματος στην ανάπτυξη της χώρας.
Η πρωτοβουλία αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την ανάδειξη του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων ως σημείου αναφοράς όχι μόνο για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και για τον πολιτισμό, συνδέοντας την ακαδημαϊκή παράδοση του ΕΜΠ με το ευρύτερο κοινό μέσα από έναν χώρο που επί σχεδόν δύο αιώνες αποτελεί σύμβολο της επιστημονικής και πνευματικής εξέλιξης της Ελλάδας.
Δείτε φωτογραφίες:
Το ιστορικό κτίριο, που αποτελεί μέρος της περίφημης αρχιτεκτονικής τριλογίας του Λύσανδρου Καυταντζόγλου μαζί με το Κτίριο Αβέρωφ και το κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα της καλλιτεχνικής περιουσίας του Ιδρύματος, καθώς και σημαντικά τεκμήρια της τεχνολογικής του ιστορίας.
Τα τελευταία τρία χρόνια βρίσκεται σε εξέλιξη ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανακαίνισης και αποκατάστασης των εσωτερικών χώρων, το οποίο συνοδεύεται από νέο μουσειολογικό και εσωτερικό σχεδιασμό, καθώς και εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού. Στόχος είναι η ασφαλής διατήρηση αλλά και η ανάδειξη πολύτιμων κειμηλίων, έργων τέχνης και ιστορικών αντικειμένων που αποτυπώνουν την πορεία του κορυφαίου τεχνολογικού ιδρύματος της χώρας.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ιστορική Πρυτανεία σε έναν ζωντανό χώρο πολιτισμού και γνώσης, προσβάσιμο όχι μόνο στην ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και σε όλους τους πολίτες. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης της εξωστρέφειας του Ιδρύματος και της ανάδειξης της ιστορικής και πολιτιστικής του κληρονομιάς, που αποτυπώνεται στους περίπου δύο τελευταίους αιώνες. «Είναι αυτονόητη υποχρέωση του Πολυτεχνείου, η πρόσβαση ολόκληρης της κοινωνίας σε αυτό τον πολιτιστικό θησαυρό», δηλώνει ο Πρύτανης του Μετσοβίου, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου.
Η πρώτη φάση λειτουργίας θα απευθύνεται κυρίως στη σχολική κοινότητα. Από τον Οκτώβριο του 2026 προγραμματίζεται η έναρξη οργανωμένων εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών, δίνοντας τη δυνατότητα στις νεότερες γενιές να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία του Πολυτεχνείου, την εξέλιξη της ελληνικής τεχνολογίας και τη συμβολή του Ιδρύματος στην ανάπτυξη της χώρας.
Η πρωτοβουλία αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα για την ανάδειξη του ιστορικού συγκροτήματος της Πατησίων ως σημείου αναφοράς όχι μόνο για την ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και για τον πολιτισμό, συνδέοντας την ακαδημαϊκή παράδοση του ΕΜΠ με το ευρύτερο κοινό μέσα από έναν χώρο που επί σχεδόν δύο αιώνες αποτελεί σύμβολο της επιστημονικής και πνευματικής εξέλιξης της Ελλάδας.
Δείτε φωτογραφίες:
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