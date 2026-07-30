Το κτίριο της Πρυτανείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου υποδέχεται τους πολίτες

Το ιστορικό κτίριο, που αποτελεί μέρος της περίφημης αρχιτεκτονικής τριλογίας του Λύσανδρου Καυταντζόγλου μαζί με το κτίριο Αβέρωφ και το κτίριο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, φιλοξενεί το μεγαλύτερο τμήμα της καλλιτεχνικής περιουσίας του Ιδρύματος