Νίκολιτς μετά την ήττα στη Σλοβενία : «Μάθημα για να δείχνουμε σεβασμό»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα με 3-1 από την Τσέλιε τόνισε πως η ομάδα του θα πρέπει να βγάλει θυμό για να δείξει άμεσα την αντίδρασή της