SPORTS
Έγραψε ιστορία στη Μαδρίτη ο Παπανικολάου - Έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα ματς στην ιστορία του Ολυμπιακού!

Ο Κώστας Παπανικολάου έφτασε τα 748 ματς και ξεπέρασε κατά ένα τον Γιώργο Πρίντεζη

Ιστορία έγραψε στην  αναμέτρηση με την Ρεάλ Μαδρίτης ο Κώστας Παπανικολάου.

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού έφτασε συνολικά τις 748 συμμετοχές με την φανέλα του Ολυμπιακού, άφησε πίσω του τον Γιώργο Πρίντεζη, ο οποίος «τερμάτισε» στις 747 και πλέον είναι ο παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου!

Ο «Παπ» έχει πλέον  370 στη Euroleague, 339 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 31 Κύπελλο Ελλάδος και 8 στο Super Cup. Ο Γιώργος Πρίντεζης είχε 349 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα, 364 στο Ελληνικό πρωτάθλημα, 32 στο Κύπελλο Ελλάδος και 2 στο Διηπειρωτικό.

Υπενθυμίζουμε πως ο Κώστας Παπανικολάου είναι κάτοχος και των εξής σημαντικών ρεκόρ:

Είναι ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές για τον Ολυμπιακό στη Euroleague. 

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στην ιστορία του Ολυμπιακού στη Euroleague. 

Είναι πρώτος σε κλεψίματα στο Πρωτάθλημα Ελλάδος στην ιστορία του Ολυμπιακού στο Πρωτάθλημα Ελλάδας.




