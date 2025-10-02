Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Πλημμύρισε και πάλι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας - Δείτε φωτογραφίες
Η δυνατή βροχή που πλήττει και την Αττική προκάλεσε νέα προβλήματα στην έδρα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού
Η αλλαγή στον καιρό έφερε και τα γνωστά προβλήματα στον μπασκετικό Ολυμπιακό, που ευτυχώς στην πρώτη εβδομάδα της Euroleague έχει υποχρεώσεις εκτός έδρας.
Η ισχυρή βροχόπτωση ήταν η αιτία για να πλημμυρίσει και πάλι το γήπεδο με την κεντρική σάλα του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας να γεμίζει με κουβάδες και νάιλον προκειμένου να προφυλαχθεί το παρκέ από μεγαλύτερα προβλήματα.
Να σημειώσουμε ότι ναι μεν Ολυμπιακός και Κυβέρνηση έχουν καταλήξει σε συμφωνία παραχώρησης του γηπέδου, ωστόσο αυτή δεν έχει υπογραφεί ακόμη με τους ερυθρόλευκους να συνεχίζουν να είναι στο ΣΕΦ ως ενοικιαστές.
