Λαμίν Γιαμάλ: Η μητέρα του διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά τον Νοέμβριο και χρεώνει μέχρι και 800 ευρώ το «εισιτήριο»
Λαμίν Γιαμάλ: Η μητέρα του διοργανώνει χριστουγεννιάτικο γκαλά τον Νοέμβριο και χρεώνει μέχρι και 800 ευρώ το «εισιτήριο»
Εκμεταλλευόμενη την μεγάλη φήμη του γιου της, η Σέιλα Εμπάνα βγάζει χρήματα από όποιον θέλει να βρεθεί κοντά της και να βγάλει μια selfie μαζί της
ΟΛαμίν Γιαμάλ είναι το πιο λαμπρό αστέρι του παγκόσμιου ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή, και οι γονείς του φαίνεται πως προσπαθούν να επωφεληθούν από την φήμη του με ιδιαίτερους τρόπους. Η μητέρα του άσου της Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με ισπανικά Μέσα, στις 7 Νοεμβρίου θα είναι η οικοδέσποινα ενός Χριστουγεννιάτικου Gala στο Nobu Hotel London Portman Square, όπου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να πληρώσουν μεταξύ 150 και 800 ευρώ για να έχουν μια θέση στην εκδήλωση με την ίδια ως κύριο αξιοθέατο.
Το event που οργανώνεται από την εταιρεία JEN C Events, παρουσιάζεται με ένα άμεσο σλόγκαν: «Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη μητέρα του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο». Το μήνυμα δεν αναφέρεται στην παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ -ο οποίος δεν θα παρευρεθεί, δεδομένου ότι την επόμενη μέρα η ομάδα του αντιμετωπίζει την Θέλτα- αλλά στον ντόρο που προκαλεί το όνομά του.
Το φθηνότερο εισιτήριο για την εκδήλωση είναι στα 150 ευρώ και περιλαμβάνει ένα μενού τριών πιάτων και ένα ποτήρι σαμπάνια κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ καλωσορίσματος, που έχει οριστεί για τις 19:00. Το Silver Ticket, που είναι λίγο πιο ακριβό, προσθέτει μια φιάλη κρασί στο τραπέζι. Τέλος, το πακέτο VIP κοστίζει 800 ευρώ και περιλαμβάνει αποκλειστικά προνόμια: προνομιακό τραπέζι, ανοιχτό μπαρ μέχρι τις 23:00, σαμπάνια καλωσορίσματος και... μια φωτογραφία μαζί με την μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ.
Η εκδήλωση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα: κοκτέιλ στην αρχή, δείπνο από τις 19:30 και, από τις 21:00, ζωντανή μουσική και DJ session μέχρι το κλείσιμο στις 23:00. Η χωρητικότητα έχει περιοριστεί σε 400 άτομα και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
Αν και οι διοργανωτές παρουσιάζουν το δείπνο ως ένα υψηλού επιπέδου χριστουγεννιάτικο γκαλά, η μορφή του δεν έχει απαλλαγεί από την αντιπαράθεση. Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα El tiempo justo του Telecinco, όπου παρουσιάστηκε η πρόσκληση για το event, αμφισβητήθηκε η τιμή των εισιτηρίων και το γεγονός ότι η μόνη έλξη είναι η παρουσία της μητέρας του ποδοσφαιριστή.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της - Χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας
Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξη στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά
Το event που οργανώνεται από την εταιρεία JEN C Events, παρουσιάζεται με ένα άμεσο σλόγκαν: «Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τη μητέρα του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο». Το μήνυμα δεν αναφέρεται στην παρουσία του Λαμίν Γιαμάλ -ο οποίος δεν θα παρευρεθεί, δεδομένου ότι την επόμενη μέρα η ομάδα του αντιμετωπίζει την Θέλτα- αλλά στον ντόρο που προκαλεί το όνομά του.
Το φθηνότερο εισιτήριο για την εκδήλωση είναι στα 150 ευρώ και περιλαμβάνει ένα μενού τριών πιάτων και ένα ποτήρι σαμπάνια κατά τη διάρκεια του κοκτέιλ καλωσορίσματος, που έχει οριστεί για τις 19:00. Το Silver Ticket, που είναι λίγο πιο ακριβό, προσθέτει μια φιάλη κρασί στο τραπέζι. Τέλος, το πακέτο VIP κοστίζει 800 ευρώ και περιλαμβάνει αποκλειστικά προνόμια: προνομιακό τραπέζι, ανοιχτό μπαρ μέχρι τις 23:00, σαμπάνια καλωσορίσματος και... μια φωτογραφία μαζί με την μητέρα του Λαμίν Γιαμάλ.
Η εκδήλωση έχει ένα πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα: κοκτέιλ στην αρχή, δείπνο από τις 19:30 και, από τις 21:00, ζωντανή μουσική και DJ session μέχρι το κλείσιμο στις 23:00. Η χωρητικότητα έχει περιοριστεί σε 400 άτομα και η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών.
Αν και οι διοργανωτές παρουσιάζουν το δείπνο ως ένα υψηλού επιπέδου χριστουγεννιάτικο γκαλά, η μορφή του δεν έχει απαλλαγεί από την αντιπαράθεση. Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα El tiempo justo του Telecinco, όπου παρουσιάστηκε η πρόσκληση για το event, αμφισβητήθηκε η τιμή των εισιτηρίων και το γεγονός ότι η μόνη έλξη είναι η παρουσία της μητέρας του ποδοσφαιριστή.
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο έκτακτο δελτίο για την κακοκαιρία από την ΕΜΥ: Σε 5 περιοχές τα πιο επικίνδυνα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Σαρλίζ Θερόν: Η εντυπωσιακή εμφάνισή της - Χωρίς μπλούζα στην Εβδομάδα Μόδας
Γιώργος Λάνθιμος: Η έκπληξη στις Νύχτες Πρεμιέρας και το μήνυμα της Έμα Στόουν στα ελληνικά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα