Ο χάρτης της καταστροφής στη Δυτική Αττική: Κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα σε 9 χρόνια

Σημειώνεται πως η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, ενώ η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026. Η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Εξυπακούεται πως από τις πυρκαγιές αυτές αναλόγως της χρονιάς, έχουν γίνει και αναδασώσεις.

Κινέτα, 2018: 56.000 στρέμματα Γεράνεια Όρη 2021: 71.400 στρέμματα Βίλια, 2021: 98.200 στρέμματα Δερβενοχώρια 2023: 116.000 στρέμματα Πάρνηθα, 2023: 61.000 στρέμματα Πόρτο Γερμενό 2026: Πάνω από 80.000 στρέμματα