Ο χάρτης της καταστροφής στη Δυτική Αττική: Κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα σε 9 χρόνια
Ο χάρτης της καταστροφής στη Δυτική Αττική: Κάηκαν πάνω από 480.000 στρέμματα σε 9 χρόνια
Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες και διαφορετικές πυρκαγιές σε Κινέτα, Γεράνεια Όρη, Βίλια, Δερβενοχώρια, Πάρνηθα, Πόρτο Γερμενό έκαναν χιλιάδες στρέμματα στάχτη
Με τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για ακόμη μία ημέρα, η επικαιροποιημένη ανάλυση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών αναδεικνύει το μέγεθος της καταστροφής που έχουν προκαλέσει οι μεγάλες πυρκαγιές στην περιοχή από το 2018 έως σήμερα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια.
Η επικαιροποίηση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).
Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες και διαφορετικές πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στον χάρτη που ακολουθεί.
Σημειώνεται πως η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, ενώ η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026. Η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Εξυπακούεται πως από τις πυρκαγιές αυτές αναλόγως της χρονιάς, έχουν γίνει και αναδασώσεις.
Οι πυρκαγιές:
Η επικαιροποίηση από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έγινε με αφορμή την πρόσφατη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).
Από το 2018 μέχρι και το 2026, έξι μεγάλες και διαφορετικές πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 480.000 στρέμματα, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στον χάρτη που ακολουθεί.
Σημειώνεται πως η τελευταία πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό συνεχίζει να καίει μέχρι και σήμερα, ενώ η εκτιμώμενη έκταση αφορά μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου 2026. Η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Εξυπακούεται πως από τις πυρκαγιές αυτές αναλόγως της χρονιάς, έχουν γίνει και αναδασώσεις.
Οι πυρκαγιές:
- Κινέτα, 2018: 56.000 στρέμματα
- Γεράνεια Όρη 2021: 71.400 στρέμματα
- Βίλια, 2021: 98.200 στρέμματα
- Δερβενοχώρια 2023: 116.000 στρέμματα
- Πάρνηθα, 2023: 61.000 στρέμματα
- Πόρτο Γερμενό 2026: Πάνω από 80.000 στρέμματα
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