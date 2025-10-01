Πανιώνιος - Κέμνιτζ 89-86: Νίκη θρίλερ στην πρεμιέρα του «ιστορικού» στο Euro Cup

Με την αγωνία να έχει φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα, τα λάθη και από τις δύο πλευρές ήταν αρκετά όσο πλησίαζε η λήξη.Ο Σταρκς με τρίποντο στα 1:47 πριν από το τέλος έβαλε ξανά μπροστά τον Πανιώνιο, έχοντας κάνει το 75-73.Στα 37" πριν τη λήξη, ο Λούντζης από τις βολές ήταν εύστοχος και έστειλε τον Πανιώνιο στο +4.Στα 4 δευτερόλεπτα ωστόσο, η Κέμνιτζ έφυγε στην επίθεση και κέρδισε βολές, στις οποίες ο Μίντσεβ ήταν εύστοχος και έκανε το 77-77, με τον Παβίσεβιτς να καλεί time out.Η επαναφορά ήταν μισού γηπέδου, ο Χαντς έχασε τη μπάλα από τα χέρια του και η κατοχή πέρασε ξανά στη γερμανική ομάδα, με το χρονόμετρο να δείχνει 2,9" για το τέλος.Παρά την κακή αντίδραση της άμυνας ωστόσο, ο Σιμπάντε δεν μπόρεσε να βάλει το λέι απ και έτσι το παιχνίδι πήγε στην παράταση.Στο επιπλέον πεντάλεπτο, η Κέμνιτζ πήρε εκ νέου το προβάδισμα και παρά τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλε ο Πανιώνιος, οι Γερμανοί στα 1:16 λεπτά πριν το τέλος έφτασε στο 85-81.Μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό, ο Γιέμπο ήταν εύστοχος στη μία και έκανε το 86-83, αλλά ο Τζέιεν Χαντς με μεγάλο τρίποντο βρήκε το 86-86, ενώ το χρονόμετρο έδειχνε 35 δεύτερα για το τέλος.Ο ίδιος μάλιστα βρήκε και στη συνέχεια τεράστιο τρίποντο για το 89-86! Η Κέμνιτζ δεν βρήκε καλάθι και έτσι ο Πανιώνιος πήρε μία τρομερή νίκη.Τα δεκάλεπτα: 30-13, 49-45, 57-66, 77-77, 89-86ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Ο Χαντς στο τέλος βρήκε δύο πολύ μεγάλα σουτ, σε αντίθεση με την Κέμνιτζ.ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Τζέιλεν Χαντς, ο οποίος παρά το γεγονός ότι παραλίγο να στοιχήσει στην ομάδα του την ήττα, έγινε ο παίκτης του αγώνα.ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ... Μιχάλης Λούντζης με 20 πόντους και ο Σταρκς που βρήκε κρίσιμα καλάθια.ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Ματ Λιούις που σε 30 λεπτά είχε μόλις 3 πόντους.ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... Ξεχώρισε ο Κόρι Ντέιβις Τζούνιορ με 26 πόντους.ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Το γεγονός ότι ο Πανιώνιος τα πάλεψε μέχρι το τέλος και δεν τα παράτησε.ΔΕΝ ΜΑΣ ΑΡΕΣΕ... Ο τρόπος με τον οποίο ο Πανιώνιος μπήκε στο τρίτο δεκάλεπτο, άσχετα αν στη συνέχεια το γύρισε.