Μονφίς: «Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο Tour»

Ο 39χρονος Γάλλος ανακοίνωσε ότι η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία της λαμπερής, αλλά και ιδιότυπης καριέρας του, με αποχαιρετισμό σε φίλους του αθλήματος σε όλο τον κόσμο