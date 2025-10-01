Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μονφίς: «Το 2026 θα είναι η τελευταία μου χρονιά στο Tour»
Ο 39χρονος Γάλλος ανακοίνωσε ότι η επόμενη σεζόν θα είναι η τελευταία της λαμπερής, αλλά και ιδιότυπης καριέρας του, με αποχαιρετισμό σε φίλους του αθλήματος σε όλο τον κόσμο
Ο Γκαέλ Μομφίς ανακοίνωσε ότι το 2026 θα είναι η τελευταία του χρονιά στο επαγγελματικό τένις, βάζοντας έτσι τέλος σε μία εντυπωσιακή καριέρα που ξεπέρασε τις δύο δεκαετίες. Ο 39χρονος Γάλλος τενίστας, γνωστός για το εκρηκτικό του στυλ και το θεαματικό του παιχνίδι, αποκάλυψε την απόφασή του μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Η ευκαιρία να μετατρέψω το πάθος μου σε επάγγελμα ήταν ένα προνόμιο που αγάπησα σε κάθε ματς και σε κάθε στιγμή της 21χρονης καριέρας μου», έγραψε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αποχωρεί «με πλήρη γαλήνη και χωρίς κανένα απολύτως παράπονο».
Από το Παρίσι στην κορυφή του κόσμου
Γεννημένος στις 1 Σεπτεμβρίου 1986 στο Παρίσι, από γονείς με καταγωγή από τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα, ο Μομφίς μεγάλωσε με τον αθλητισμό στο επίκεντρο της ζωής του. Το ταλέντο του φάνηκε από νεαρή ηλικία: το 2004 ανακηρύχθηκε κορυφαίος τζούνιορ στον κόσμο έχοντας ήδη κατακτήσει τρεις τίτλους σε Γκραν Σλαμ διοργανώσεις νέων.
Την ίδια χρονιά πέρασε στο επαγγελματικό επίπεδο και πολύ γρήγορα διακρίθηκε ως ένας από τους πιο εντυπωσιακούς «σόουμαν» του τένις, ξεχωρίζοντας σε μια εποχή που κυριαρχούσαν οι Ρότζερ Φέντερερ, Ράφα Ναδάλ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Άντι Μάρεϊ.
Διαδρομή γεμάτη πάθος και χρώμα
Με αποκορύφωμα την 6η θέση στην παγκόσμια κατάταξη το καλοκαίρι του 2016 και μετρώντας μέχρι τώρα 13 τίτλους σε 35 τελικούς, ο Μομφίς έγραψε τη δική του ξεχωριστή ιστορία στα κορτ. Παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει έναν τίτλο Grand Slam, έγινε αγαπητός σε φίλους του τένις σε όλο τον κόσμο για το πάθος και τη ζωντάνια που έφερνε σε κάθε του εμφάνιση.
«Είχα την τύχη να παίξω σε μια χρυσή εποχή, απέναντι σε μερικούς από τους μεγαλύτερους τενίστες όλων των εποχών», είπε. «Ακόμα και οι ήττες είχαν γεύση επική, όταν προέρχονταν από τέτοιες αναμετρήσεις».
Η αυλαία το 2026
Πλέον, ο Γάλλος πρωταθλητής βρίσκεται στο Νο53 της παγκόσμιας κατάταξης, ωστόσο η τελευταία σεζόν θα είναι μια περιοδεία αποχαιρετισμού, μια «γιορτή» που –όπως όλα δείχνουν– θα συγκινήσει το κοινό σε κάθε γωνιά του κόσμου. «Δεν έχω καμία μετάνοια», σημείωσε ο ίδιος. «Αισθάνομαι απλώς τυχερός, απίστευτα και παράλογα τυχερός».
I’ve got something to share with you. pic.twitter.com/pBGh58O6pg— Gael Monfils (@Gael_Monfils) October 1, 2025
