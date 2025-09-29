Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Χωρίς Ροντινέι στο Λονδίνο ο Ολυμπιακός - Το ποστάρισμα του Βραζιλιάνου για τον τραυματισμό του
Ο Βραζιλιάνος μπακ με συγκινητικό μήνυμα ανακοίνωσε τον τραυματισμό του και την απουσία του από το ματς με την Άρσεναλ
Με μια συγκινητική ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ροντινέι γνωστοποίησε ότι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Ολυμπιακό στο κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Λονδίνο. Ο Βραζιλιάνος μπακ αποκάλυψε πως ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ο οποίος του προκαλεί έντονο πόνο και δεν του επιτρέπει να αγωνιστεί στο 100%, τονίζοντας μάλιστα ότι εάν πιεστεί, το πρόβλημα μπορεί να επιδεινωθεί.
Ο έμπειρος άσος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο για την απουσία του, εξηγώντας πως ήδη έχει ξεκινήσει θεραπείες με στόχο την ταχύτερη δυνατή επιστροφή. «Είναι η πρώτη φορά σε σχεδόν τρία χρόνια που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά υπόσχομαι να επιστρέψω πιο δυνατός για να δώσω τα πάντα για τον Ολυμπιακό», σημείωσε στο μήνυμά του, εκφράζοντας την αγάπη του για τον σύλλογο και ζητώντας θετική ενέργεια από τους φίλους της ομάδας.
Η ανάρτηση του Ροντινέι:
«Είμαι εδώ μόνος και σκεπτικός, δεν είμαι καλά, πολλά πράγματα περνούν από το μυαλό μου. Πολλοί άνθρωποι μου στέλνουν μηνύματα ρωτώντας τι συμβαίνει και δεν παίζω. Δυστυχώς είμαι τραυματίας και νιώθω πόνο που με εμποδίζει να είμαι 100% έτοιμος να αγωνιστώ.
Σε σχεδόν 3 χρόνια στον Ολυμπιακό είναι η πρώτη φορά που θα χρειαστεί να λείψω, αλλά έχω ήδη ξεκινήσει τη θεραπεία μου και σύντομα θα επιστρέψω ακόμα πιο δυνατός για να δώσω τη ζωή μου για αυτόν τον σύλλογο που έχω την ευχαρίστηση να εκπροσωπώ.
Ζητώ από όλους όσοι με στηρίζουν θετική ενέργεια και θα επιστρέψω σύντομα. Έχω παίξει σε πολλούς αγώνες κάνοντας ενέσεις γιατί νιώθω πολύ πόνο, φυσιολογικό για έναν παίκτη που κάνει τα πάντα για να βοηθήσει την ομάδα και τον σύλλογο, αλλά τώρα είναι ένας πόνος που με ενοχλεί πολύ και αν συνεχίσω να το πιέζω, μόνο θα χειρότερο θα γίνει.
Ζητώ συγγνώμη για αυτή τη στιγμή που θα μείνω εκτός, αλλά θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και με ένα χαμόγελο στο πρόσωπό μου για να επιστρέψω 100%. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε και δεν καταλαβαίνουμε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν κι άλλες υπέροχες στιγμές. Είμαι Ολυμπιακάρα, σε αγαπώ Ολυμπιακέ».
