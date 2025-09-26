Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα
Μαρία Σάκκαρη: Παρέμεινε στην Κίνα για το τουρνουά της Γουχάν
Μαρία Σάκκαρη: Παρέμεινε στην Κίνα για το τουρνουά της Γουχάν
Παρά το άδοξο φινάλε στο Πεκίνο, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα μεταβεί στη Γουχάν για ακόμα ένα «1000άρι» τουρνουά
Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε στον 2ο γύρο του τουρνουά «WTA 1000» στο Πεκίνο.
Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, η οποία είναι πλέον Νο.56 στην παγκόσμια κατάταξη, ηττήθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της και εύκολα από την Καναδή, Λέιλα Φερνάντεζ, Νο.25 στον κόσμο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του China Open.
Η 30χρονη πρωταθλήτρια θα παραμείνει στη χώρα, καθώς θα λάβει μέρος σ' ένα ακόμη τουρνουά της κατηγορίας «WTA 1000», στη Γουχάν, από τις 6 έως τις 12 Οκτωβρίου.
