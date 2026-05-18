Νεκρός 46χρονος εργάτης στα Ιωάννινα, συνελήφθη ο υπεύθυνος του εργοταξίου
Την τελευταία του πνοή άφησε ένας 46χρονος κατά τη διάρκεια εργασιών σε έργο κατασκευής δικτύου ομβρίων στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 46χρονος εργάτης αλβανικής καταγωγής και πατέρας δύο παιδιών, βρισκόταν μέσα σε εκσκαφή όταν υποχώρησαν χώματα και τον καταπλάκωσαν.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ έγιναν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο υπεύθυνος του εργοταξίου, ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκεται σε εξέλιξη, κατά τις ίδιες πηγές.

Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωαννίνων, το οποίο ζητά την διερεύνηση των αιτιών και την απόδοση ευθυνών.
