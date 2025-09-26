Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Λίβερπουλ: Ένα χρόνο εκτός γηπέδων ο Τζιοβάνι Λεόνι
Ο 18χρονος αμυντικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων»
Μεγάλη ατυχία για τον 18χρονο Ιταλό αμυντικό της Λίβερπουλ, Τζιοβάνι Λεόνι, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στο ντεμπούτο του με τη φανέλα των «κόκκινων», την Τρίτη, κόντρα στη Σαουθάμπτον για το League Cup.
Ο Λεόνι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό πόδι και θα μείνει 12 μήνες εκτός δράσης, όπως σχετικά ανακοίνωσε σήμερα η πρωταθλήτρια Αγγλίας και επιβεβαίωσε ο τεχνικός της, Αρνε Σλοτ:
«Ναι θα μείνει για έναν χρόνο εκτός γηπέδων και είμαι στεναχωρημένος για αυτό το ταλαντούχο παιδί. Πάντως δεν πρέπει να το βάλει κάτω. Είναι πολύ νέος και έχει όλο το μέλλον μπροστά του» δήλωσε σχετικά ο Ολλανδός κόουτς. Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός, διεθνής με την εθνική Ιταλίας U19, μεταγράφηκε αυτό το καλοκαίρι στη Λίβερπουλ από την Πάρμα έναντι 31 εκατ. ευρώ.
Arne Slot has issued an update on the recent injury sustained by Giovanni Leoni following further assessment ⤵️— Liverpool FC (@LFC) September 26, 2025
