Κύπελλο Αγγλίας: Σοκ αποκλεισμός για την Άρσεναλ, 2-1 η Σαουθάμπτον στο «Σεντ Μέρις», δείτε τα γκολ
Οι «Αγιοι» πανηγύρισαν μία ιστορική πρόκριση στους «4» του θεσμού - Με 7άρα στα ημιτελικά η Τσέλσι, διέλυσε την Πορτ Βέιλ στο Στάμφορντ Μπριτζ

«Βόμβα» στο Κύπελλο Αγγλίας. Η πρωτοπόρος της Premier League κι ένα από τα μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση του Κυπέλλου, Άρσεναλ, αποκλείστηκε σήμερα στους προημιτελικούς της διοργάνωσης από τη Σαουθάμπτον. Παρότι αγωνίζονται στην Championship οι «Αγιοι» επικράτησαν με 2-1 των «κανονιέρηδων» στο «Σεντ Μέρις» και πανηγύρισαν μία ιστορική πρόκριση στους «4» του θεσμού.

Ο Στιούαρτ στο 35' έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, αλλά στο 68' ο Γιόκερες έφερε το ματς στα ίσια. Κι ενώ η ομάδα του Αρτέτα πίεζε για το γκολ της πρόκρισης, στο 85' ο Τσαρλς, ο οποίος είχε περάσει εννέα λεπτά νωρίτερα στον αγωνιστικό χώρο, έστειλε τη Σαουθάμπτον στην τετράδα και την Άρσεναλ... στο Λονδίνο.



Μετά το εμφατικό 4-0 της Μάντσεστερ Σίτι επί της Λίβερπουλ, σειρά πήρε η Τσέλσι να φτάσει σε μία πολύ άνετη πρόκριση στους ημιτελικούς του Κυπέλλου Αγγλίας. Απέναντι σαφώς σε έναν υποδεέστερο αντίπαλο, την Πορτ Βέιλ, οι Λονδρέζοι δεν είχαν κανένα πρόβλημα να κάνουν «πάρτι» και με το εμφατικό 7-0 να γίνουν η δεύτερη χρονικά ομάδα που εξασφάλισε το «εισιτήριο» για την τετράδα της διοργάνωσης.

Η «σεμνή τελετή» στο «Στάμφορντ Μπριτζ» είχε λέβει τέλος από το πρώτο ημίχρονο, όταν οι «μπλε» με τα γκολ των Χάτο (2'), Ζοάο Πέδρο (25') και το αυτογκόλ του Λόρενς-Γκάμπριελ στο 42' έδωσαν διαδικαστικό χαρακτήρα στο δεύτερο 45λεπτο. Ο Ανταραμπιόγιο στο 57' ανέβασε κι άλλο το δείκτη του σκορ, στο 69' ο Αντρέι Σάντος «έγραψε» το 5-0, ο Εστεβάο στο 82' πέτυχε το 6-0, για να διαμορφώσει το τελικό σκορ ο Γκαρνάτσο στο 90'+2 με πέναλτι.

Chelsea v Port Vale | Key Moments | Quarter-final | Emirates FA Cup 2025-26


Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του FA Cup έχει ως εξής:

Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 4-0
Τσέλσι-Πορτ Βέιλ 7-0
Σαουθάμπτον-Άρσεναλ 2-1
Γουέστ Χαμ-Λιντς 5/4

*Οι ημιτελικοί θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απριλίου στο Γουέμπλεϊ.
