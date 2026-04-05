Axios: Πώς οι ΗΠΑ διέσωσαν και το δεύτερο μέλος πληρώματος του F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν
Η επιχείρηση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη μονάδα καταδρομέων, με ισχυρή αεροπορική κάλυψη
Αμερικανικές ειδικές δυνάμεις διέσωσαν το δεύτερο μέλος πληρώματος του μαχητικού F-15 που καταρρίφθηκε πάνω από το Ιράν, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios.
Η κατάρριψη του αεροσκάφους αποτέλεσε ένα από τα χειρότερα σενάρια για τον αμερικανικό στρατό, καθώς οι δυνάμεις των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) αναζητούσαν ταυτόχρονα τον αγνοούμενο αξιωματικό των ΗΠΑ στο νοτιοδυτικό Ιράν τις τελευταίες 36 ώρες. Τελικά, και τα δύο μέλη του πληρώματος διασώθηκαν μέσω επιχειρήσεων ειδικών δυνάμεων εντός ιρανικού εδάφους.
Σύμφωνα με έναν από τους αξιωματούχους, η επιχείρηση του Σαββάτου πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένη μονάδα καταδρομέων, με ισχυρή αεροπορική κάλυψη. Οι αμερικανικές δυνάμεις προχώρησαν σε εκτεταμένα πυρά για να εξασφαλίσουν την επιτυχία της αποστολής, ενώ στο τέλος όλες οι δυνάμεις αποχώρησαν από το Ιράν.
Όπως ανέφεραν πηγές, ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων κατάφεραν να επικοινωνήσουν μετά την εκτίναξή τους την Παρασκευή. Ο πιλότος διασώθηκε λίγες ώρες μετά την κατάρριψη, παρά το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης το Ιράν έπληξε ένα αμερικανικό ελικόπτερο Black Hawk, τραυματίζοντας μέλη του πληρώματος, χωρίς όμως να το καταρρίψει.
Αμερικανικά μαχητικά πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών δυνάμεων, προκειμένου να εμποδίσουν την προσέγγισή τους στο σημείο.
Την επιχείρηση παρακολουθούσαν σε πραγματικό χρόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης από την αίθουσα επιχειρήσεων (Situation Room) του Λευκού Οίκου.
Η επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη διάσωση του δεύτερου μέλους διήρκεσε περισσότερο από μία ημέρα. Το Σάββατο εντοπίστηκε και ξεκίνησε νέα επιχείρηση, ενώ παράλληλα ιρανικές δυνάμεις κινήθηκαν προς την περιοχή για να την αποτρέψουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα