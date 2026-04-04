Μάρκο Νίκολιτς για το Ολυμπιακός - ΑΕΚ: «Περιμένω ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, θα δώσουμε μάχη μέχρι το τέλος»
Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για την μάχη των playoffs και το παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό
Λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ, στο Καραϊσκάκη με τον Ολυμπιακό, για τη πρώτη αγωνιστική των play off της Stoiximan Super League ο Μάρκο Νίκολιτς φιλοξενήθηκε στην Cosmote TV και μίλησε για όλους και για όλα.
Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε στις δυσκολίες του αγώνα στο Φάληρο, μίλησε για την υπόσχεση που είχε δώσει στους φιλάθλους της Ένωσης για το πρωτάθλημα της Super League 1 και ξεκαθάρισε πως η κούραση, είναι μία δικαιολογία που δεν υπάρχει για την ομάδα του.
Ο τεχνικός της Ένωσης, αναφερόμενος στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό τόνισε πως: «Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θυμάμαι με απόλυτη ακρίβεια, αλλά νομίζω ότι τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, έχει πάρει είκοσι πρωταθλήματα. Αυτό μιλά για την κυριαρχία τους εδώ στην Ελλάδα, αλλά τα τελευταία χρόνια και οι άλλες ομάδες ορθώνουν το ανάστημά τους και καταφέρνουν να κατακτούν τρόπαια.
Κυρίως, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, αλλά προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πλέον διαθέτει καλή ομάδα και καλό προπονητή. Ο Ολυμπιακός είναι δυνατός, έχει καλή ομάδα, καλούς παίκτες, δεν είναι εύκολο να παίζεις στην έδρα τους. Αλλά είχαμε καλό ρυθμό πριν από τη διακοπή, καλή διάθεση. Είμαστε μια ομάδα που μάθαμε πώς να είμαστε ανταγωνιστικοί στη διάρκεια της σεζόν, πώς να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να επιβιώνουμε, να συνεχίζουμε τη μάχη».
Αναφορικά με την υπόσχεση που είχε δώσει στους φιλάθλους της ΑΕΚ, για την κατάκτηση του Πρωταθλήματος, ξεκαθάρισε πως: «Είχα υποσχεθεί πριν από πολύ καιρό σε όλους εδώ, στους φιλάθλους, στα media και σε όλους τους άλλους: Ότι δεν τα παρατάμε ποτέ! Θα είμαστε εκεί μέχρι το τέλος! Είναι σχεδόν το τέλος και είμαστε εκεί! Πώς θα τελειώσει; Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το απαντήσω σήμερα. Αλλά μπορώ να πω με σιγουριά, ότι η «μάχη» μας θα δοθεί μέχρι την τελευταία στιγμή.
Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο παιχνίδι, που είναι το πρώτο των playoffs περιμένω ένα στενό παιχνίδι, περιμένω ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Με πολλά τρεξίματα από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο οποίος παίζει με πολλή ένταση, με πίεση, με άμεσες μακρινές μεταβιβάσεις, με σέντρες. Αυτό είναι το παιχνίδι τους, όλοι το ξέρουν, και είναι αρκετά αποτελεσματικοί με αυτό. Και διαθέτουν ατομική ποιότητα σε όλες τις γραμμές τους. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να τα εξουδετερώσουμε όλα αυτά και να βρούμε τις στιγμές μας στο ματς».
Τέλος, έγινε και αναφορά στις αρκετές απουσίες που είχε η ΑΕΚ, λόγω των διεθνών παικτών που έλλειπαν, με τις εθνικές ομάδες των χωρών τους, λέγοντας πως δεν ψάχνει για δικαιολογίες και πως η κούραση δεν υπάρχει στο πλάνο τους: «Είναι φυσιολογικό η ομάδα που διαθέτει τους περισσότερους διεθνείς από τις άλλες να υποφέρει περισσότερο σε αυτές τις καταστάσεις. Δυστυχώς, στην Ελλάδα για την ώρα είμαστε η ομάδα… Ή μάλλον, όχι δυστυχώς, αλλά ευτυχώς, γιατί αυτό δείχνει την ποιότητα των παικτών μας. Είμαστε η ομάδα με τον μεγαλύτερο αριθμό διεθνών παικτών.
Έχουμε ένα μικρό μειονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ομάδες στο ξεκίνημα των playoffs, σε σχέση με αυτό. Όμως, δεν ψάξαμε ποτέ για δικαιολογίες φέτος, δεν θα το κάνουμε ούτε τώρα. Είμαστε χαρούμενοι που αρχίζουν τα play offs, το περιμέναμε καιρό, μπαίνουμε ως πρώτοι, κάτι που είναι δύσκολο να υπερασπιστούμε. Γιατί όλοι θέλουν να σε ρίξουν από εκεί. Όλοι, στον αθλητισμό, γνωρίζουν ότι είναι πιο εύκολο να ανέβεις στη πρώτη θέση, παρά να μείνεις εκεί. Πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό και νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε.
Από την άλλη, το αντιμετωπίζω αυτό σαν την Ιερή Μέρα του ποδοσφαίρου κι ελπίζω να είναι για τον επόμενο μήνα. Γιατί σε κάθε αγωνιστική θα έχουμε δύο μεγάλα ντέρμπι, οι τέσσερις μεγαλύτερες ομάδες της χώρας έχουν προκριθεί στα playoffs, τα οποία θα είναι πολύ στενά, πολύ κλειστά. Οπότε, δεν θα είναι… καρναβαλικό ποδόσφαιρο, θα είναι ανταγωνιστικό σε κάθε λεπτό των αναμετρήσεων. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να το απολαύσουν.
Προσωπικά, είμαι ενθουσιασμένος και ανυπομονώ να ξεκινήσουν. Περιμένω ότι κανένα από αυτά τα παιχνίδια δεν θα είναι πιο καθοριστικά από τα άλλα. Όμως, αυτός ο οποίος μακροπρόθεσμα, και όταν λέω μακροπρόθεσμα εννοώ σε έξι αγωνιστικές, θα είναι πιο αποτελεσματικός και έτοιμος επιβιώσει από τις νίκες, αλλά και από τις ισοπαλίες και τις ήττες, πνευματικά και σωματικά, αυτός θα έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει πρώτος τη γραμμή του τερματισμού».
