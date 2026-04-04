Πέθανε η δημοσιογράφος Ελένη Σούρδη σε ηλικία 54 ετών
ΕΛΛΑΔΑ
Δημοσιογράφος Καρκίνος Θάνατος Κηδεία

Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα

Την τελευταία της πνοή σε ηλικία 54 ετών άφησε η δημοσιογράφος Ελένη Σούρδη, μετά από μακρά και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η κηδεία της δημοσιογράφου του ραδιοφωνικού σταθμού Αθήνα 9,84 θα πραγματοποιηθεί τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου, στις 11:30 π.μ., στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η ανακοίνωση του ραδιοφωνικού σταθμού αναφέρει πως η Ελένη Σούρδη έδινε τη μάχη «με αξιοπρέπεια, δύναμη και σιωπηλή, αξιοθαύμαστη αντοχή - όπως ακριβώς πορεύτηκε και στη δημοσιογραφική της διαδρομή».

«Η Ελένη δεν ήταν απλώς μια συνάδελφος. Ήταν μια ξεχωριστή παρουσία που σφράγισε τον χώρο εργασίας μας με το ήθος, την καλοσύνη και τη συναδελφικότητά της. Με το χαμόγελο, την ευγένεια και τη διακριτική της συνέπεια, κέρδισε την εκτίμηση και την αγάπη όλων όσοι είχαμε την τύχη να τη γνωρίσουμε και να συνεργαστούμε μαζί της», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Σήμερα, οι εργαζόμενοι στον Αθήνα 9.84 αποχαιρετούμε έναν δικό μας άνθρωπο. Η απουσία της αφήνει ένα βαρύ κενό στη δημοσιογραφική μας οικογένεια, αλλά και μια πολύτιμη παρακαταθήκη μνήμης που θα παραμείνει ζωντανή στις καρδιές μας. Στους οικείους της εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή και βαθιά συλλυπητήριά μας», σημειώνει ο ραδιοφωνικός σταθμός.

