Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον
La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα 1-2: Λύτρωση στο 87΄ με Λεβαντόφσκι και... αγκαλιάζει τον τίτλο, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ξέφυγε με +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε
Οκτώ αγωνιστικές πριν από το φινάλε της LaLiga και η μάχη του τίτλου έχει από το βράδυ του Σαββάτου ένα απόλυτο φαβορί. Η Μπαρτσελόνα πέρασε πολύ δύσκολα από το «Μετροπολιτάνο» το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 και σε συνδυασμό με την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης νωρίτερα από τη Μαγιόρκα, η ομάδα του Χάνσι Φλικ, ξέφυγε με +7 από τη «βασίλισσα» και θα πρέπει ν' αυτοκτονήσει για να μην κάνει το back to back.
Ούτε 10 λεπτά δεν είχαν περάσει από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με αρκετή δόση τύχης (η μπάλα χτύπησε στον ώμο του μετά την απόκρουση του Μούσο) ήταν αυτός που «έλυσε τον γόρδιο δεσμό» για τους «μπλαουγκράνα» στο 87' πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ατλέτικο αγωνιζόταν με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Γκονζάλες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για σκληρό φάουλ στον Γιαμάλ.
Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 8 Απριλίου, αυτή την φορά στο «Καμπ Νου», όπου θα συναντηθούν στον πρώτο προημιτελικό του Champions League.
Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 30ής αγωνιστικής της La Liga:
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)
Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν)
Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)
Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2 (39' Σιμεόνε - 42' Ράσφορντ, 87' Λεβαντόφσκι)
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 5/4
Βαλένθια-Θέλτα 5/4
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 76 -30αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 69 -30αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -30αγ.
Μπέτις 45 -30αγ.
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41 -30αγ.
Χετάφε 38
Εσπανιόλ 38 -30αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -30αγ.
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Μαγιόρκα 31 -30αγ.
Έλτσε 29 -30αγ.
Λεβάντε 26 -30αγ.
Οβιέδο 21
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα