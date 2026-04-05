La Liga, Ατλέτικο Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα 1-2: Λύτρωση στο 87΄ με Λεβαντόφσκι και... αγκαλιάζει τον τίτλο, δείτε τα γκολ
Η ομάδα του Χάνσι Φλικ ξέφυγε με +7 από τη Ρεάλ Μαδρίτης οκτώ αγωνιστικές πριν το φινάλε

Οκτώ αγωνιστικές πριν από το φινάλε της LaLiga και η μάχη του τίτλου έχει από το βράδυ του Σαββάτου ένα απόλυτο φαβορί. Η Μπαρτσελόνα πέρασε πολύ δύσκολα από το «Μετροπολιτάνο» το εμπόδιο της Ατλέτικο Μαδρίτης με 2-1 και σε συνδυασμό με την ήττα της Ρεάλ Μαδρίτης νωρίτερα από τη Μαγιόρκα, η ομάδα του Χάνσι Φλικ, ξέφυγε με +7 από τη «βασίλισσα» και θα πρέπει ν' αυτοκτονήσει για να μην κάνει το back to back.

Ούτε 10 λεπτά δεν είχαν περάσει από την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι με αρκετή δόση τύχης (η μπάλα χτύπησε στον ώμο του μετά την απόκρουση του Μούσο) ήταν αυτός που «έλυσε τον γόρδιο δεσμό» για τους «μπλαουγκράνα» στο 87' πετυχαίνοντας το νικητήριο γκολ. Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι από τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους η Ατλέτικο αγωνιζόταν με 10 παίκτες, λόγω της αποβολής του Γκονζάλες στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για σκληρό φάουλ στον Γιαμάλ.

ATLÉTICO DE MADRID 1 - 2 FC BARCELONA | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Οι δύο ομάδες ανανέωσαν το ραντεβού τους για τις 8 Απριλίου, αυτή την φορά στο «Καμπ Νου», όπου θα συναντηθούν στον πρώτο προημιτελικό του Champions League.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 30ής αγωνιστικής της La Liga:

Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)
Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν)
Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)
Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0
Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2 (39' Σιμεόνε - 42' Ράσφορντ, 87' Λεβαντόφσκι)
Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 5/4
Βαλένθια-Θέλτα 5/4
Οβιέδο-Σεβίλλη 5/4
Αλαβές-Οσασούνα 5/4
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 6/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 76 -30αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 69 -30αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -30αγ.
Μπέτις 45 -30αγ.
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41 -30αγ.
Χετάφε 38
Εσπανιόλ 38 -30αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -30αγ.
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Μαγιόρκα 31 -30αγ.
Έλτσε 29 -30αγ.
Λεβάντε 26 -30αγ.
Οβιέδο 21
Thema Insights

Νέα εποχή στο Wellness Luxury Living

Η σειρά Sand Stone της Technogym, brand του Ομίλου Φάις, επανασυστήνει τον εξοπλισμό άσκησης μέσα από φυσικά υλικά και σχεδιασμό που ενσωματώνεται σε κάθε σύγχρονο περιβάλλον

Το μυστικό πίσω από μια πετυχημένη και κερδοφόρα online παρουσία

Σε μια καθημερινότητα που γίνεται όλο και πιο απαιτητική για τις επιχειρήσεις, εκεί όπου η πρώτη εντύπωση γίνεται πλέον online και οι επιλογές κρίνονται με ένα scroll, κάποια brands καταφέρνουν να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο τους με τρόπο ουσιαστικό και επωφελή. Ο Χρυσός Οδηγός είναι ένα από αυτά!

Αν έχεις Nova μπορείς να κερδίζεις PADU!

Αξίζει να ανήκεις στο δυναμικά εξελισσόμενο οικοσύστημα του PADU, ειδικά αν είσαι πελάτης της Nova. Γιατί τότε οι επιλογές σου δεν σταματούν στις προσφορές, αλλά διευρύνονται μέσα από ένα περιβάλλον που εμπλουτίζεται διαρκώς με ολοένα και περισσότερα exclusive deals. Εδώ θα τις βρεις όλες.

Best of Network

Δείτε Επίσης