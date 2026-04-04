Νίκες ελπίδας για Πανσερραϊκό, Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα των playouts, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ
Ο Πανσερραϊκός 2-1 στη Νίκαια την Κηφισιά και ο Αστέρας 3-1 την ΑΕΛ στην Τρίπολη - Ο Ατρόμητος 1-1 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο
Με το δεξί ξεκίνησαν στα playouts της Stoiximan Super League 1 ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσερραϊκός.
Οι δύο ομάδες που δίνουν τεράστια μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη Super League 2 κέρδισαν στην πρεμιέρα και μείωσαν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την ΑΕΛ που είναι στην 12η θέση.
Ο Αστέρας επικράτησε 3-1 της ΑΕΛ στην Τρίπολη και ο Πανσερραϊκός κέρδισε 2-1 την Κηφισιά στη Νίκαια. Πολλά θα κρίνει τη Μεγάλη Τετάρτη η μάχη του Πανσερραϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης στις Σέρρες.
Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος έμειναν στο 1-1.
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1
Σπουδαία νίκη για τον Αστέρα στην Τρίπολη.
Η ομάδα της Αρκαδίας προηγήθηκε μόλις στο 12' με τον Μπαρτόλο ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Κετού την πήρε ξανά και με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα.
Η ΑΕΛ πίεσε για την ισοφάριση, είχε την πιο σημαντική ευκαιρία με τον Μασόν στο 18', αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αστέρας έφτασε στο 2-0 στο 59'.
Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής σκόραρε.
Στο 90' ο Οκό εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ και έγραψε το 3-0 και απλά στο 90+3' η Λάρισα μείωσε σε 3-1 με τον Γκαράτε.
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Πέρασε από τη Νεάπολη και ελπίζει σε σωτηρία ο Πανσερραϊκός. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριος Τσαούσης, προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των Σερρών.
Ο Τσαούσης άνοιξε το σκορ στο 16' και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 41'. Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει στο μεσοδιάστημα των δύο γκολ αλλά δεν βρήκε δίχτυα.
Συγκεκριμένα στο 17' ο Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι, ο οποίος τον νίκησε. Ο Πόμπο ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς για ακόμα ένα ματς και στο 25'΄έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο πορτιέρο των Σερρών έμοιαζε ανίκητος.
Η Κηφισιά βρήκε τελικά δίχτυα στο 52'. Στο 51΄ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και στο 52' ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2.
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
Ωραίο παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υπερέχει αλλά τον Ατρόμητο να «χτυπάει» στις καθυστερήσεις και να παίρνει την ισοπαλία και τον βαθμό.
Μόλις στο 16' ο Ματσάν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου πέρασε τρεις παίκτες και σκόραρε. Στο 35΄ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.
Ο Παναιτωλικός έλεγχε το παιχνίδι, ο Ατρόμητος είχε τις στιγμές του όμως και στο 90+5' ισοφάρισε. Από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα και αυτός με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.
Playouts
Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής
Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1
Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 27 αγώνες)
1. Ατρόμητος 30
2. Κηφισιά 27
3. Παναιτωλικός 27
4. ΑΕΛ 23
5. Πανσερραϊκός 20
6. Αστέρας Τρίπολης 20
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (2η, 8/4)
16:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός
17:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
