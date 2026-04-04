Νίκες ελπίδας για Πανσερραϊκό, Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα των playouts, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ

Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής σκόραρε.

Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι, ο οποίος τον νίκησε. Ο Πόμπο ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς για ακόμα ένα ματς και στο 25'΄έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο πορτιέρο των Σερρών έμοιαζε ανίκητος.

Στο 51΄ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και στο 52' ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2.





Από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα και αυτός με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Συγκεκριμένα στο 17' οΗ Κηφισιά βρήκε τελικά δίχτυα στο 52'.Ωραίο παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υπερέχει αλλά τον Ατρόμητο να «χτυπάει» στις καθυστερήσεις και να παίρνει την ισοπαλία και τον βαθμό.Μόλις στο 16' ο Ματσάν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου πέρασε τρεις παίκτες και σκόραρε. Στο 35΄ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.Ο Παναιτωλικός έλεγχε το παιχνίδι, ο Ατρόμητος είχε τις στιγμές του όμως και στο 90+5' ισοφάρισε.Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-11. Ατρόμητος 302. Κηφισιά 273. Παναιτωλικός 274. ΑΕΛ 235. Πανσερραϊκός 206. Αστέρας Τρίπολης 2016:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός17:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά