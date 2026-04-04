Νίκες ελπίδας για Πανσερραϊκό, Αστέρα Τρίπολης στην πρεμιέρα των playouts, δείτε τη βαθμολογία και τα γκολ
Ο Πανσερραϊκός 2-1 στη Νίκαια την Κηφισιά και ο Αστέρας 3-1 την ΑΕΛ στην Τρίπολη - Ο Ατρόμητος 1-1 με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο

Με το δεξί ξεκίνησαν στα playouts της Stoiximan Super League 1 ο Αστέρας Τρίπολης και ο Πανσερραϊκός

Οι δύο ομάδες που δίνουν τεράστια μάχη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό στη Super League 2 κέρδισαν στην πρεμιέρα και μείωσαν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την ΑΕΛ που είναι στην 12η θέση. 

Ο Αστέρας επικράτησε 3-1 της ΑΕΛ στην Τρίπολη και ο Πανσερραϊκός κέρδισε 2-1 την Κηφισιά στη Νίκαια. Πολλά θα κρίνει τη Μεγάλη Τετάρτη η μάχη του Πανσερραϊκού με τον Αστέρα Τρίπολης στις Σέρρες. 

Στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός και ο Ατρόμητος έμειναν στο 1-1. 


Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ 3-1 

Σπουδαία νίκη για τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Η ομάδα της Αρκαδίας προηγήθηκε μόλις στο 12' με τον Μπαρτόλο ο οποίος άλλαξε την μπάλα με τον Κετού την πήρε ξανά και με το αριστερό την έστειλε στα δίχτυα. 



Η ΑΕΛ πίεσε για την ισοφάριση, είχε την πιο σημαντική ευκαιρία με τον Μασόν στο 18', αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Αστέρας έφτασε στο 2-0 στο 59'. 

Από ενέργεια του Σίπτσιτς, ο Λιούμπομιρ Τούπτα έκανε την προβολή, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Μακέντα που με αριστερό σουτ από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής σκόραρε. 

Στο 90' ο Οκό εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ΑΕΛ και έγραψε το 3-0 και απλά στο 90+3' η Λάρισα μείωσε σε 3-1 με τον Γκαράτε. 

Κηφισιά - Πανσερραϊκός 1-2 

Πέρασε από τη Νεάπολη και ελπίζει σε σωτηρία ο Πανσερραϊκός. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Μάριος Τσαούσης, προϊόν της Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ της ομάδας των Σερρών. 

Ο Τσαούσης άνοιξε το σκορ στο 16' και διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του στο 41'.  Η Κηφισιά προσπάθησε να αντιδράσει στο μεσοδιάστημα των δύο γκολ αλλά δεν βρήκε δίχτυα. 



Συγκεκριμένα στο 17' ο  Χριστόπουλος βγήκε τετ α τετ με τον Τιναλίνι, ο οποίος τον νίκησε. Ο Πόμπο ήταν ο πιο απειλητικός παίκτης της Κηφισιάς για ακόμα ένα ματς και στο 25'΄έπιασε δυνατό σουτ, όμως ο πορτιέρο των Σερρών έμοιαζε ανίκητος. 

Η Κηφισιά βρήκε τελικά δίχτυα στο 52'. Στο 51΄ο Αμανί κέρδισε πέναλτι από τον Τσαούση και στο 52' ο Πόμπο το εκτέλεσε εύστοχα για το 1-2.

Παναιτωλικός - Ατρόμητος 1-1

Ωραίο παιχνίδι στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό να υπερέχει αλλά τον Ατρόμητο να «χτυπάει» στις καθυστερήσεις και να παίρνει την ισοπαλία και τον βαθμό. 

Μόλις στο 16' ο Ματσάν εκμεταλλεύτηκε το λάθος στην άμυνα της ομάδας του Περιστερίου πέρασε τρεις παίκτες και σκόραρε. Στο 35΄ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης εκτέλεσε φάουλ και η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. 



Ο Παναιτωλικός έλεγχε το παιχνίδι, ο Ατρόμητος είχε τις στιγμές του όμως και στο 90+5' ισοφάρισε. Από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα έφτασε στον Γιουμπιτάνα και αυτός με συρτό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα. 


Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 27 αγώνες)
1. Ατρόμητος 30
2. Κηφισιά 27  
3. Παναιτωλικός 27 
4. ΑΕΛ 23 
5. Πανσερραϊκός 20 
6. Αστέρας Τρίπολης 20 

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΉ (2η, 8/4)
16:00 ΑΕΛ - Παναιτωλικός 
17:00 Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης 
19:00 Ατρόμητος - Κηφισιά
