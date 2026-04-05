Γιάννης Αντετοκούνμπο: Εκπρόσωπος του ΝΒΑ δικαιώνει εν μέρει τους Μπακς στην έρευνα
SPORTS
Εκπρόσωπος του ΝΒΑ ξεκαθάρισε πως η έρευνα ανάμεσα σε Μπακς και Γιάννη Αντετοκούνμπο συνεχίζεται, ενώ επιβεβαίωσε τους ισχυρισμούς των «Ελαφιών» για τη μη συμμετοχή του παίκτη στην προπόνηση

Η σχέση του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς βρίσκεται στα όριά της φού το NBA αποφάσισε να διερευνήσει την κατάσταση και τις συνθήκες γύρω από τις οποίες τα «Ελάφια» τον κρατούν εκτός δράσης ως το φινάλε της regular season.

Μετά τις δηλώσεις του Έλληνα σταρ, το NBA ανέλαβε την υπόθεση διαχείρισής του διεξάγοντας έρευνα, ενώ οι Μπακς ενημέρωσαν τους αρμόδιους της κορυφαίας λίγκας ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε προπονητικό 3-on-3, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου επιστροφής από τον τραυματισμό, ενώ ο ίδιος ξεκαθάρισε στη λίγκα ότι είναι υγιής για να επιστρέψει στη δράση.

Η έρευνα συνεχίζεται, ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια από το ESPN, εκπρόσωπος του ΝΒΑ έδωσε την απάντησή του για τα μέχρι τώρα στοιχεία.

«Η έρευνα της λίγκας, στο πλαίσιο της Πολιτικής Συμμετοχής Παικτών, σχετικά με τους Μπακς και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε εξέλιξη και ορισμένα δεδομένα παραμένουν αμφισβητούμενα. Από την έρευνα έχει προκύψει ότι οι Μπακς είχαν προγραμματίσει την περασμένη εβδομάδα τη συμμετοχή του Γιάννη σε προπονήσεις τριών εναντίον τριών, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιστροφής του στη δράση, ωστόσο εκείνος αρνήθηκε να λάβει μέρος. Υπάρχει διαφωνία ως προς το αν η ομάδα ζήτησε από τον Γιάννη να συμμετάσχει σε ομαδική προπόνηση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, με τη λίγκα να συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την υπόθεση».



Πηγή: www.gazzetta.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

