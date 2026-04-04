Ολυμπιακός: Με 26 παίκτες η αποστολή του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Κυριακή (5/4, 21:00) την ΑΕΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής των Stoiximan Super League Playoffs.
Η προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» ολοκληρώθηκε το Σάββατο (4/4) το βράδυ, με προπόνηση που έγινε στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Ρέντη.
Μετά το τέλος της ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή, η οποία απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές:
Μπιανκόν, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Πασχαλάκης, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ελ Κααμπί, Σιπιόνι, Κλέιτον, Ταρέμι, Τζολάκης, Μπρούνο, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Βέζο, Ροντινέι, Πιρόλα, Λουίζ, Έσε, Ρέτσος, Κουράκλης, Ορτέγκα, Λιατσικούρας.
Ο Βάσκος τεχνικός πήρε στην αποστολή 26 παίκτες και φυσικά θα «κόψει» αυτούς που κρίνει την ημέρα του αγώνα.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα