Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/4): Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
SPORTS
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής

Δείτε αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Αναλυτικά:

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΟ Μυκόνου Stoiximan GBL

14:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαριάνο Ναβόνε – Ντάνιελ Μέριδα Βουκουρέστι

14:30 Novasports Start Ανόβερο – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Mega News Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός Super League 2

Κλείσιμο
15:30 Novasports Prime Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie

15:30 Novasports 2HD Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβινγκστον – Χαρτς Scottish Premiership

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Μπολόνια Serie A

16:30 Novasports 3HD Ουνιόν Βερολίνου – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΠΟΕΛ – Άρης Λεμεσού Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρκο Τρουνγκελίτι – Ραφαέλ Χόδαρ Μαρακές

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ Stoiximan Super League

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – Άρης Stoiximan Super League

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Περιστέρι Basket League

17:15 Novasports 1HD Βαλένθια – Θέλτα La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Ρέτζιο Εμίλια Lega Basket Serie A

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ανδόρα ACB Liga Endesa

18:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Νταντί – Σέλτικ Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Χαμ – Λιντς Emirates FA Cup

18:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Κολωνία Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πίζα – Τορίνο Serie A

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Stoiximan Super League

19:30 Novasports 4HD Λας Πάλμας – Ουέσκα B’ Iσπανίας

19:30 Novasports 1HD Οβιέδο – Σεβίλλη La Liga

20:00 Novasports Start WTA 250 2026Μπογκοτά

21:00 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Έτιφακ – Αλ Καντσία Roshn Saudi League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ολυμπιακός – ΑΕΚ Super League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Α. Ο. Θήρας Κύπελλο Βόλεϊ Γυναικών

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Ρόμα Serie A

22:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Τσάρλεστον

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Οσασούνα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μπόστον Σέλτικς – Τορόντο Ράπτορς NBA

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Χιούστον (Τελικός)

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

