Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/4): Πού θα δείτε Ολυμπιακό - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
Δείτε αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής
Αναλυτικά:
13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Πετκίμ – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League
13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΟ Μυκόνου Stoiximan GBL
14:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μαριάνο Ναβόνε – Ντάνιελ Μέριδα Βουκουρέστι
14:30 Novasports Start Ανόβερο – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2
15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Μπιλμπάο La Liga
15:00 Mega News Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός Super League 2
15:30 Novasports Prime Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie
15:30 Novasports 2HD Φόλενταμ – Φέγενορντ Eredivisie
16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβινγκστον – Χαρτς Scottish Premiership
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μίλων Volley League Ανδρών
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα