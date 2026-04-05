Kira May Cry: Στα χνάρια του πατέρα και του παππού του Μανώλη Αγγελόπουλου – Η μάχη με την κατάθλιψη και η σχέση με τους γονείς του
Ο 28χρονος τραγουδιστής παρουσίασε τον πρώτο του δίσκο, στον οποίο περιλαμβάνεται ντουέτο με τον πατέρα του
Τη δική του πορεία στον χώρο της μουσικής χαράζει ο Kira May Cry, συνεχίζοντας την καλλιτεχνική παράδοση της οικογένειας: του παππού του, Μανώλη Αγγελόπουλου και του πατέρα του, Στάθη.
Ο νεαρός τραγουδιστής, Μανώλης Αγγελόπουλος με το καλλιτεχνικό όνομα Kira May Cry, έχει ήδη κυκλοφορήσει δικά του κομμάτια, ενώ πρόσφατα παρουσίασε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Πληγές».
Στις 23 Μαρτίου, πραγματοποίησε την παρουσίαση του άλμπουμ με δέκα τραγούδια, «δέκα πληγές, δέκα διαφορετικοί πόνοι, δέκα διαφορετικά συυγγνώμη που δεν κατάφερα ποτέ να πω» στην Αγγλικανική Εκκλησία Αγίου Παύλου. Στον δίσκο περιλαμβάνεται και το «Αν Ακόμα», στο οποίο συμμετέχει μαζί με τον πατέρα του, ερμηνεύοντάς το μαζί οι δύο άντρες κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Σε βίντεο που δημοσίευσε ο Kira May Cry στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Στάθης Αγγελόπουλος αναφέρει ότι πραγματοποίησε με το παιδί του μία επιθυμία που δεν κατάφερε να ζήσει με τον πατέρα του: «Δεν το έκανα με τον μπαμπά μου, το κάνω με τον γιο μου».
Σε δηλώσεις του ο Στάθης Αγγελόπουλος μετά την παρουσίαση του δίσκου του γιου του, μίλησε για τη σχέση τους και τα μουσικά του βήματα: «Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για τον Μανώλη, κάτι που δεν έκανα με τον δικό μου πατέρα, το έκανα μαζί του: ένα ντουέτο, και χαίρομαι πάρα πολύ γι αυτό» ενώ συμπλήρωσε: «Η επιτυχία σίγουρα θα έρθει, είμαι σίγουρος για αυτό. Χαιρόμαστε όλοι στην οικογένεια, τον αγαπάμε, τον στηρίζουμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον Μανώλη ή τον Kira May Cry».
Ο Kira May Cry έχει δραστηριοποιηθεί και εκτός Ελλάδας, συμμετέχοντας με δύο τραγούδια στο άλμπουμ «DEF JAM WORLD TOUR: WARSAW», μεταξύ αυτών είναι το «Late Night», στο οποίο συνεργάζεται με την Πολωνή Julia Pośnik και τον Τσέχο Ben Cristovao. Το τραγούδι εντάχτηκε σε εννέα επίσημες editorial playlists του Spotify σε ευρωπαϊκές αγορές. Επιπλέον, έχει κυκλοφορήσει το κομμάτι «Ωκεανός» σε συνεργασία με τη Billie Kark, κινούμενος σε melodic house ύφος.
Αναφερόμενος στο βάρος του ονόματός του, λόγω της πορείας του πατέρα και του παππού του, ο τραγουδιστής δήλωσε στην ίδια εκπομπή: «Το Μανώλης Αγγελόπουλος είναι ένα τεράστιο όνομα. Μπορεί να βγουν και να πουν για συγκρίσεις κτλ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, είναι τιμή μου και καμάρι μου. Είναι πολύ βαρύ το όνομα που έχω στις πλάτες μου».
Η στενή άλλωστε σχέση που διατηρεί με τους γονείς του αποτυπώθηκε και στην παρουσίαση του δίσκου του, όπου και οι δύο έδωσαν το «παρών». Σε σχετικά βίντεο που δημοσίευσε ο τραγουδιστής στο TikTok, εμφανίζεται να ερμηνεύει μαζί με τον πατέρα του, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο καταγράφεται μια συγκινητική στιγμή με τη μητέρα του, με τους δύο να αγκαλιάζονται εμφανώς φορτισμένοι. Στο τραγούδι «Αν Ακόμα» ξεχωρίζει ο στίχος που αναφέρεται στη σχέση μητέρας και παιδιού, όπου ακούγεται χαρακτηριστικά «πήγα και ρώτησα μία τσιγγάνα για να μάθω αν μ' αγαπάς. Μου είπε "μια σε αγαπάει και αυτή λέγεται μάνα, και άλλη αγάπη μην ζητάς"».
@kiraamaycry πατέρας και γιος. για πρώτη φορά μαζί ερμηνεύουμε το «αν ακόμα» στην παρουσίαση του πρώτου μου δίσκου με τίτλο ΠΛΗΓΕΣ. το «αν ακόμα» έχει κυκλοφορήσει στο spotify και στο youtube. ΠΛΗΓΕΣ. out soon. #kiramaycry #fyp #anakoma #stathisaggelopoulos #outnow
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Βίωνα τραγικά πράγματα, κρίσεις πανικού και άγχους, καταθλίψεις»Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο 28χρονος τραγουδιστής στην εκπομπή «Happy Day», μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια με την ψυχική του υγεία, αλλά και για τη σχέση με τον πατέρα του. Όπως ανέφερε: «Γράφω αυτόν τον δίσκο τρία χρόνια, και ήταν και αρκετά δύσκολο να τον γράψω, γιατί παράλληλα βίωνα τραγικά πράγματα, κρίσεις πανικού, κρίσεις άγχους, καταθλίψεις. Όλα αυτά κάπως πρέπει να τα αποτυπώσω, κάπως να τα πω. Έτσι βρήκα και τη φωνή μου. Πριν 2-3 χρόνια δεν τραγουδούσα καν. Το ντουέτο με τον πατέρα μου προέκυψε σε μια στιγμή που το είχαμε ανάγκη και οι δυο. Ήρθε και γεφύρωσε ένα χάσμα επικοινωνίας που είχαμε και μας έφερε ακόμα πιο κοντά. Είναι πολύ όμορφο για μένα ένας πατέρας να είναι κοντά με το παιδί του. Είμαι πολύ κοντά και με τους δυο γονείς μου».
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
@kiraamaycry πατέρας & γιος. next. #fyp
«Δεν πιέστηκα με τη δικαστική διαμάχη των γονιών μου»Όσο για τη δικαστική διαμάχη των γονιών του, ο Kira May Cry δεν δίστασε να τοποθετηθεί δημόσια γι' αυτή. Πρόκειται για την καταγγελία της μητέρας του, Μαρίας Κουτσαντώνη σε βάρος του πατέρα του, για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας τον Ιούνιο. Όπως σημείωσε, δεν έχει επηρεαστεί από την κατάσταση, επισημαίνοντας: «Οι γονείς μου χώρισαν μόλις γεννήθηκα. Δεν ήταν δύσκολο για εμένα, γιατί τους είχα και τους δυο. Δε μου έλειψαν οι γονείς μου. Δεν πιέστηκα με τη δικαστική διαμάχη που έχουν οι γονείς μου. Ξέρω πολύ καλά ότι και οι δυο αγαπούν πολύ το παιδί τους. Σε όλες τις οικογένειες συμβαίνουν πράγματα, στη δική μας περίπτωση έτυχε να βγουν προς τα έξω λόγω του πατέρα μου που είναι δημόσιο πρόσωπο».
@kiraamaycry μιά σ´αγαπάει και αυτή λέγεται μάνα. Το «αν ακόμα» έχει κυκλοφορήσει σε spotify και youtube. το συγκεκριμένο πλάνο είναι από την παρουσίαση του πρώτου μου δίσκου με τίτλο ΠΛΗΓΕΣ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα