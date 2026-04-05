Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά - Πώς έγινε το τροχαίο
Σε κρίσιμη κατάσταση ο 17χρονος που παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά - Πώς έγινε το τροχαίο
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο ανήλικος μαζί με την παρέα του περπατούσαν στο πεζοδρόμιο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στη λεωφορειολωρίδα
Σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου νοσηλεύεται ο 17χρονος τον οποίο παρέσυρε χθες το απόγευμα ένα αστικό λεωφορείο στο κέντρο του Πειραιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι και τον θώρακα.
Ο ανήλικος μαθητής διασωληνώθηκε και μπήκε στο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα που φέρει στο κεφάλι και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο ανήλικος μαζί με την παρέα του περπατούσαν στο πεζοδρόμιο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στη λεωφορειολωρίδα με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το λεωφορείο το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
Το παιδί έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος ενώ στο σημείο κλήθηκε μια μηχανή και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ ο οποίος του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια παρελήφθη από ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε οι γιατροί έκριναν πως ο 17χρονος έπρεπε άμεσα να διασωληνωθεί και να χειρουργηθεί από νευροχειρουργό καθώς είχε υποστεί βαριές, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Παράλληλα, ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη στην Τροχαία Πειραιά και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό.
Ο ανήλικος μαθητής διασωληνώθηκε και μπήκε στο χειρουργείο προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση ώστε να αντιμετωπιστούν τα σοβαρά τραύματα που φέρει στο κεφάλι και οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για την πορεία της υγείας του.
Πώς έγινε το σοβαρό τροχαίοΤην ίδια ώρα, νέες πληροφορίες έρχονται στο «φως» για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος. Όλα έγιναν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου όταν το λεωφορείο του ΟΑΣΑ, το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο 130, Πειραιάς-Νέα Σμύρνη, παρέσυρε τον 17χρονο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου ενώ αυτός είχε βγει στη μέση του δρόμου.
Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο ανήλικος μαζί με την παρέα του περπατούσαν στο πεζοδρόμιο και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε στη λεωφορειολωρίδα με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από το λεωφορείο το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση.
Το παιδί έπεσε αιμόφυρτο στο έδαφος ενώ στο σημείο κλήθηκε μια μηχανή και ένας διασώστης του ΕΚΑΒ ο οποίος του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια παρελήφθη από ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο Τζάνειο Νοσοκομείο.
Αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε οι γιατροί έκριναν πως ο 17χρονος έπρεπε άμεσα να διασωληνωθεί και να χειρουργηθεί από νευροχειρουργό καθώς είχε υποστεί βαριές, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
Παράλληλα, ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη στην Τροχαία Πειραιά και λίγη ώρα αργότερα συνελήφθη ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό.
