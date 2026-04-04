Η στιγμή που η Τούνη ζητά φορτισμένη να διώξουν από τα μπουζούκια τον άντρα που καταδικάστηκε για το revenge porn, δείτε βίντεο
Ιωάννα Τούνη Revenge Porn

Η στιγμή που η Τούνη ζητά φορτισμένη να διώξουν από τα μπουζούκια τον άντρα που καταδικάστηκε για το revenge porn, δείτε βίντεο

Τελικά, αποχώρησε εκείνη με την παρέα της, καθώς το αίτημά της δεν έγινε δεκτό

Η στιγμή που η Τούνη ζητά φορτισμένη να διώξουν από τα μπουζούκια τον άντρα που καταδικάστηκε για το revenge porn, δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
269 ΣΧΟΛΙΑ
Βίντεο από τη στιγμή που η Ιωάννα Τούνη ζητά φορτισμένη να διώξουν από τα μπουζούκια τον έναν από τους δύο άντρες που καταδικάστηκαν για την υπόθεση revenge porn, έρχεται στη δημοσιότητα.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Ιωάννα Τούνη αποφάσισε με την παρέα της να διασκεδάσει σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Θεσσαλονίκης, ώστε να γιορτάσει τη δικαστική νίκη της για την υπόθεση revenge porn μετά από εννέα χρόνια. Όπως αποκάλυψε σε story που ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram, εκεί βρισκόταν και ο ένας από τους δύο δράστες, γεγονός που την εξόργισε.

Η ίδια ζήτησε επανειλημμένα να τον διώξουν από το μαγαζί, όμως το αίτημά της δεν έχει δεκτό και τελικά αποχώρησε εκείνη, ενώ στη συνέχεια δημοσίευσε βίντεο με το πρόσωπό του, κατονομάζοντάς τον. Εκείνος κατέθεσε μήνυση εναντίον της για συκοφαντική δυσφήμιση, και έτσι ξεκίνησε η διαδικασία που προβλέπει τη σύλληψη της στα όρια του αυτοφώρου. Η ίδια, μόλις ενημερώθηκε ότι την ψάχνουν, πήγε μόνη της στο ΑΤ Λευκού Πύργου, όπου και συνελήφθη, ενώ αργότερα, με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερη.

Σήμερα Σάββατο, θαμώνας ανέβασε στο TikTok τη στιγμή που η Ιωάννα Τούνη συζητά με έντονο ύφος μαζί με τους φίλους της και τους υπεύθυνους του μαγαζιού, ενώ επικρατεί αναστάτωση γύρω τους.

Ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» για τη σύλληψή της, επισημαίνοντας πως η αστυνομία λειτούργησε νομίμως, ωστόσο θεωρεί παράλογο να μείνει στο κρατητήριο. Η απόφαση για την κράτηση της πελάτισσάς του θα ανακοινωθεί μόλις ολοκληρωθεί η απολογία της. Όπως ανέφερε, η Ιωάννα Τούνη αναμένεται να ζητήσει την αύξηση των ποινών για τους καταδικασθέντες.

Γεωργία Κοτζιά
269 ΣΧΟΛΙΑ

