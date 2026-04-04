Η Σίτι 4-0 τη Λίβερπουλ κι η Τσέλσι 7-0 την Πορτ Βέιλ στο Κύπελλο Αγγλίας, η Λεβερκούζεν 6-3 τη Βόλφσμπουργκ, δείτε γκολ από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
SPORTS
Η Σίτι μετέτρεψε σε περίπατο το ντέρμπι του Κυπέλλου με τη Λίβερπουλ και η Τσέλσι διέλυσε την Πορτ Βέιλ για να βρεθούν στους 4 του Κυπέλλου Αγγλίας - Ήττα σοκ για τη Ρεάλ με 2-1 στη Μαγιόρκα - Βροχή τα γκολ στη Γερμανία και εντυπωσιακή νίκη της Λεβερκούζεν - Νίκη σωτηρίας για τη Φιορεντίνα

4 ΣΧΟΛΙΑ
Η επιστροφή στη δράση, μετά τη διακοπή λόγω εθνικών πρωταθλημάτων, έγινε στην Αγγλία με αγώνες Κυπέλλου. Το μεγάλο ντέρμπι δεν δικαιολόγησε ποτέ τον τίτλο του καθώς η κυνική Σίτι με χατ τρικ του Χάαλαντ διέσυρε με 4-0 τη Λίβερπουλ που κατέρρευσε μετά το 1-0.
Εντυπωσιακή και η Τσέλσι ξέσπασε στην Πορτ Βέιλ, με την αγαπημένη ομάδα του Ρόμπι Γουίλιαμς (που αγωνίζεται στη League 1) να ολοκληρώνει την παραμυθένια φετινή της πορεία στο Στάμφορντ Μπριτζ.

Στην Ισπανία αντιθέτως είχαμε πρωτάθλημα και η Ρεάλ έβγαλε τα μάτια της στη Μαγιόρκα, καθώς ισοφάρισε στο 88' με τον Μιλιτάο, αλλά κατάφερε να δεχθεί το 2-1 στις καθυστερήσεις και η υπόθεση τίτλος δυσκολεύει πάρα πολύ για τους «μερένγκες»

Απίθανα ματς στη Bundesliga καθώς στις 7 σημερινές αναμετρήσεις σημειώθηκαν συνολικά 28 γκολ (4 μέσο όρο), ωστόσο την παράσταση έκλεψε η Λεβερκούζεν που συνέτριψε με 6-3 τη Βόλφσμπουργκ! Όσον αφορά τη Μπάγερν, έχανε μέχρι το 81' με 2-0 στην έδρα της Φράιμπουργκ, αλλά παρόλο που έπαιζε χωρίς τον τραυματία Κέιν, νίκησε με 2-3 (!!!)

Στη Serie A, η Φιορεντίνα πέρασε με διπλό από την έδρα της Βερόνα καταδικάζοντας τη γηπεδούχο ομάδα και κάνοντας παράλληλα ένα τεράστιο βήμα για την παραμονή καθώς έφτασε στο +5 από την επικίνδυνη ζώνη.

Κύπελλο Αγγλίας (προημιτελικοί)
Μάντσεστερ Σίτι-Λίβερπουλ 4-0



Κλείσιμο
Τσέλσι-Πορτ Βέιλ 7-0



Σαουθάμπτον-Άρσεναλ 22:00

Γουέστ Χαμ-Λιντς 5/4


La Liga (30η αγωνιστικη)
Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)

Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν, 83' Μέντεζ)

Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+ Μουρίκι-88' Μιλιτάο)

Μπέτις-Εσπανιόλ 0-0

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 1-2 (39' Σιμεόνε - 42' Ράσφορντ, 87' Λεβαντόφσκι)

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 5/4
Βαλένθια-Θέλτα 5/4
Οβιέδο-Σεβίλλη 5/4
Αλαβές-Οσασούνα 5/4
Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 6/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 76 -30αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 69 -30αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57 -30αγ.
Μπέτις 45 -30αγ.
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41 -30αγ.
Χετάφε 38
Εσπανιόλ 38 -30αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -30αγ.
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Σεβίλλη 31
Αλαβές 31
Μαγιόρκα 31 -30αγ.
Έλτσε 29 -30αγ.
Λεβάντε 26 -30αγ.
Οβιέδο 21

Bundesliga (28η αγωνιστική):
Λεβερκούζεν-Βόλφσμπουργκ 6-3 (30', 44' Γκριμάλδο, 53' Σικ, 68' Ταπσόμπα, 73' Μάζα, 90'+ Τίλμαν-16' Βιντ, 31' Μέλε, 38' Ερικσεν)

Φράιμπουργκ-Μπάγερν Μονάχου 2-3 (46' Μανζάμπι, 71' Χόλερ-81', 90'+2' Μπίσοφ, 90'+9' Καρλ)

Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 1-2 (90'+ Μούσα-14' Νούσα, 52' Καρντόσο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Χαϊντενχάιμ 2-2 (16' Μόιχα, 74' Ονοράτ-26' Μάινκα, 64' Μπους) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Χοφενχάιμ-Μάιντς 1-2 (23' Ασλάνι-13', 79' Τίετζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Αμβούργο-Άουγκσμπουργκ 1-1 (60' Κονιγκστόφερ-22' Τσάβες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Στουτγκάρδη-Ντόρτμουντ 0-2 (90'+4' Αντεγιέμι, 90'+6' Μπραντ)

Ουνιόν Βερολίνου-Ζανκτ Πάουλι 5/4

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Κολωνία 5/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 28 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου 73
Ντόρτμουντ 64
Στουτγκάρδη 53
Λειψία 53
Χοφενχάιμ 50
Λεβερκούζεν 49
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 38 -27αγ
Φράιμπουργκ 37
Μάιντς 33
Άουγκσμπουργκ 32
Ουνιόν Βερολίνου 31 -27αγ
Αμβούργο 31
Γκλάντμπαχ 30
Βέρντερ Βρέμης 28
Κολωνία 26 -27αγ
Ζανκτ Πάουλι 24 -27αγ
Βόλφσμπουργκ 21
Χαϊντενχάιμ 16


Serie A (31η αγωνιστική):
Σασουόλο-Κάλιαρι 2-1 (50' Γκαρσία-78' Πιναμόντι-30' Εσπόζιτο)

Βερόνα-Φιορεντίνα 0-1 (82' Φατζόλι)



Λάτσιο-Πάρμα 1-1 (77’ Νοσλίν - 15’ Ντελπράτο)

Κρεμονέζε-Μπολόνια 5/4
Πίζα-Τορίνο 5/4
Ίντερ-Ρόμα 5/4
Ουντινέζε-Κόμο 6/4
Λέτσε-Αταλάντα 6/4
Γιουβέντους-Τζένοα 6/4
Νάπολι-Μίλαν 6/4

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 30 αγώνες)

Ίντερ 69
Μίλαν 63
Νάπολι 62
Κόμο 57
Γιουβέντους 54
Ρόμα 54
Αταλάντα 50
Λάτσιο 44 -30αγ.
Μπολόνια 42
Σασουόλο 42 -30αγ.
Ουντινέζε 39
Πάρμα 35 -30αγ.
Τζένοα 33
Τορίνο 33
Φιορεντίνα 32 -30αγ.
Κάλιαρι 30 -30αγ.
Κρεμονέζε 27
Λέτσε 27
Βερόνα 18 -30αγ.
Πίζα 18
4 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης