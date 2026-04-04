La Liga: Γκέλα ολκής για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ισοφάρισε στο 88' και έχασε στις καθυστερήσεις από τη Μαγιόρκα, δείτε τα γκολ
Ο  Βεντάντ Μουρίκι σκόραρε στο 90+1' και χάρισε τη νίκη στη Μαγιόρκα - Η Ρεάλ με αγώνα περισσότερο είναι στο -4 από την Μπαρτσελόνα

Ο Βεντάντ Μουρίκι «σκότωσε» τη Ρεάλ και έκανε «δώρο» στην Μπαρτσελόνα , στο πλαίσιο της 30ής αγωνιστικής της La Liga, καθώς πέτυχε το νικητήριο γκολ στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων και χάρισε μια σπουδαία νίκη στη Μαγιόρκα με 2-1, διατηρώντας την ζωντανή στην προσπάθεια της ν' αποφύγει τον υποβιβασμό.

Οι νησιώτες άνοιξαν το σκορ με τον Μορλάνες (41') και στη συνέχεια η ομάδα της Μαδρίτης πίεσε ασφυκτικά για να πετύχει το γκολ της ισοφάρισης. Τελικά τα κατάφερε στο 88ο λεπτό του αγώνα με φοβερή κεφαλιά του Μιλιτάο, ο οποίος επέστρεψε στα γήπεδα μετά από τέσσερις μήνες λόγω τραυματισμού. Στα τελευταία λεπτά οι «μπλάνκος» πίεσαν για τη νίκη, αλλά ο Κοσοβάρος φορ τη «σκότωσε» στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων, πετυχαίνοντας το 19ο φετινό του γκολ στην καλύτερη σεζόν στην καριέρα του.

Έτσι η Ρεάλ Μαδρίτης μένει πίσω από τη διεκδίκηση του τίτλου και γνώρισε μια οδυνηρή ήττα, λίγες ημέρες πριν από το πρώτο ματς με την Μπάγερν Μονάχου για τα προημιτελικά του Champions League (7/4).
Νωρίτερα, η Σοσιεδάδ επιβεβαίωσε, έστω δύσκολα, τα προγνωστικά στο «Reale Arena» στο ματς κόντρα στη Λεβάντε, αφού επικράτησε με 2-0 και μπήκε έτσι δυναμικά στη διεκδίκηση μιας θέσης στα ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης σεζόν.

Από την πλευρά τους οι φιλοξενούμενοι παραμένουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και δύσκολα θα καταφέρουν ν' αποφύγουν τον υποβιβασμό. Οι Βάσκοι άνοιξαν το σκορ με τον Μαρτίν (30') και σφράγισαν στο τέλος τη νίκη με το γκολ του Μπράις Μέντες στο 83ο λεπτό.

La Liga (30η) 

Ράγιο Βαγεκάνο-Ελτσε 1-0 (74' Ντεκά)

RAYO VALLECANO 1 - 0 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Σοσιεδάδ-Λεβάντε 2-0 (30' Μαρτίν)

REAL SOCIEDAD 2 - 0 LEVANTE UD | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Μαγιόρκα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-1 (41' Μορλάνες, 90'+1'  Μουρίκι-88' Μιλιτάο)

RCD MALLORCA 2 - 1 REAL MADRID | RESUMEN LALIGA EA SPORTS



Μπέτις-Εσπανιόλ 

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4/4

Χετάφε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 5/4

Βαλένθια-Θέλτα 5/4

Οβιέδο-Σεβίλη 5/4

Αλαβές-Οσασούνα 5/4

Τζιρόνα-Βιγιαρεάλ 6/4


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 73
Ρεάλ Μαδρίτης 69 -30αγ.
Βιγιαρεάλ 58
Ατλέτικο Μαδρίτης 57
Μπέτις 44
Θέλτα 41
Ρεάλ Σοσιεδάδ 41 -30αγ.
Χετάφε 38
Αθλέτικ Μπιλμπάο 38
Οσασούνα 37
Εσπανιόλ 37
Ράγιο Βαγεκάνο 35 -30αγ.
Βαλένθια 35
Τζιρόνα 34
Σεβίλη 31
Αλαβές 31
Μαγιόρκα 31 -30αγ.
Έλτσε 29 -30αγ.
Λεβάντε 26 -30αγ.
Οβιέδο 21
Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

Δείτε Επίσης