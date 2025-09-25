Europa League: Με κεφαλιά του Ζιρού η Λιλ 2-1 την Μπραν, η Στεάουα 1-0 την Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Δείτε τα γκολ

Ολιβιέ Ζιρού σημαίνει ποιότητα! Ακόμα στα 39 του, που θα τα γιορτάσει την προσεχή Τρίτη (30/9), ο Γάλλος επιθετικός αποδεικνεύει ότι είναι σαν το παλιό κρασί.



Με άλμα... εφήβου και κεφαλιά στο 80΄ χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν στην πρεμιέρα της League phase του Europa League.





«

Λιλουά

»

πέτυχε ο Μαρονικός Χάμζα Ιγκαμάνε, που έφτασε τα 3 σε 4 ματς από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς.

Το πρώτο γκολ των

Στο Ντέφεντερ της Ολλανδίας, η Στεάουα (νυν FSCB) επικράτησε 1-0 της τοπικής Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκόρερ τον Μικουλέσκου.

Αναλυτικά τα παιχνίδια

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία) 2-1 (54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον)



Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1 (13΄ Μικουλέσκου)



