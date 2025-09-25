Europa League: Με κεφαλιά του Ζιρού η Λιλ 2-1 την Μπραν, η Στεάουα 1-0 την Γκόου Αχέντ Ιγκλς - Δείτε τα γκολ
Ο Ολιβιέ Ζιρού σκόραρε στο 80' και έδωσε τη νίκη στους Γάλλους στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League 

Ολιβιέ Ζιρού σημαίνει ποιότητα! Ακόμα στα 39 του, που θα τα γιορτάσει την προσεχή Τρίτη (30/9), ο Γάλλος επιθετικός αποδεικνεύει ότι είναι σαν το παλιό κρασί.

Με άλμα... εφήβου και κεφαλιά στο 80΄ χάρισε τη νίκη 2-1 στη Λιλ επί της Μπραν στην πρεμιέρα της League phase του Europa League.

Το πρώτο γκολ των «Λιλουά» πέτυχε ο Μαρονικός Χάμζα Ιγκαμάνε, που έφτασε τα 3 σε 4 ματς από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τη Ρέιντζερς.

Στο Ντέφεντερ της Ολλανδίας, η Στεάουα (νυν FSCB) επικράτησε 1-0 της τοπικής Γκο Αχέντ Ιγκλς με σκόρερ τον Μικουλέσκου.

Αναλυτικά τα παιχνίδια 

Λιλ (Γαλλία) - Μπραν (Νορβηγία)  2-1 (54΄ Ιγκαμάνε, 80΄ Ζιρού - 59΄ Μάγκνουσον) 

Γκ.Αχέντ Ιγκλς (Ολλανδία) - Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) 0-1 (13΄ Μικουλέσκου)

