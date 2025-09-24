Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ρούνεϊ: «Το αλκοόλ με έφερε κοντά στο θάνατο, η γυναίκα μου μού έσωσε τη ζωή» - Βίντεο
Ο Γουέιν Ρούνεϊ άνοιξε την καρδιά του σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση στο podcast Rio Ferdinand Presents, αποκαλύπτοντας ότι «πάλευε» χρόνια με το αλκοόλ
Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας, μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με το αλκοόλ σε συνέντευξη στο podcast «Rio Ferdinand Presents» με τον πρώην συμπαίκτη του, Ρίο Φέρντιναντ. Σε μια συγκλονιστική εξομολόγηση, ο 39χρονος αποκάλυψε πώς η σύζυγός του, Κόλιν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σωτηρία του από τον εθισμό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Χωρίς εκείνη, θα ήμουν νεκρός».
Ο 39χρονος πρώην σούπερ-σταρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της εθνικής Αγγλίας -ο οποίος μετά το τέλος της δράσης του εργάστηκε και ως προπονητής σε ομάδες όπως η Ντέρμπι, η DC United, η Μπέρμιγχαμ και η Πλίμουθ- μίλησε με ειλικρίνεια για τις σκοτεινές στιγμές που πέρασε. «Ήθελα να βγαίνω, να διασκεδάζω με τους φίλους μου και να περνάω μια βραδιά έξω. Φτάσαμε στο σημείο που το παράκανα», είπε, παραδεχόμενος πως «στραβοπάτησε» και ότι «αγωνιζόταν έντονα με το αλκοόλ».
Ο Ρούνεϊ, κάτοχος του ρεκόρ γκολ με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πρώην κορυφαίος σκόρερ της Αγγλίας, κατέκτησε πέντε τίτλους Πρέμιερ Λιγκ και το Τσάμπιονς Λιγκ το 2008, παραδέχτηκε ότι πολλές φορές πήγαινε στην προπόνηση έχοντας πιει «για δύο μέρες συνεχόμενα», προσπαθώντας να κρύψει την κατάσταση με τεχνάσματα όπως σταγόνες για τα μάτια ή τσίχλες. Θύμισε επίσης περιστατικά που είχαν απασχολήσει την κοινή γνώμη: την αποβολή του από αποστολή της Γιουνάιτεντ το 2011 για παραβίαση ωραρίου και διανυκτέρευση σε μπαρ, αλλά και την δημόσια συγγνώμη του το 2016 για «ακατάλληλες» φωτογραφίες του σε πάρτι της εθνικής.
Ο πρώην επιθετικός απέδωσε την αλλαγή στη ζωή του στην επιμονή και την αγάπη της Κόλιν: «Η Κόλιν είναι τεράστια, είμαστε δύο παιδιά από το Κρόξεθ και μεγαλώσαμε μαζί. Από νωρίς έβλεπε πράγματα στη συμπεριφορά μου. Μου έλεγε 'μην το κάνεις αυτό' και πολλές φορές την εκνεύριζα. Όμως όσα έκανε ήταν για να με κρατήσει εδώ, για να με βοηθήσει να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Πραγματικά πιστεύω ότι αν δεν ήταν εκεί, θα ήμουν νεκρός».
Ο Ρούνεϊ δεν απέφυγε να παραδεχτεί τα λάθη του, αλλά και να αναγνωρίσει πόσο σημαντική ήταν η παρέμβαση της οικογένειας στη ζωή του: «Έχω κάνει λάθη που είναι καταγεγραμμένα, αλλά είμαι διαφορετικός σε πολλά πράγματα και εκείνη με κράτησε στον σωστό δρόμο για πάνω από είκοσι χρόνια».
