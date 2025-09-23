Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Σακίλ Ο' Νιλ: Έπαιξε μουσική στο πάρτι γενεθλίων 21χρονου μοντέλου του OnlyFans με 8 εκατ. followers - Βίντεο
Η πασίγνωστη Σόφι Ρέιν έγινε 21 και το γιόρτασε στο Λας Βέγκας με εκλεκτό καλεσμένο τον Αμερικανό σταρ του NBA
Από τότε που ολοκλήρωσε την επαγγελματική του καριέρα στο μπάσκετ, ο Σακίλ Ο' Νιλ έχει καταπιαστεί με κάθε είδους ασχολίες και με κάθε είδους δουλειές.
Έγινε ηθοποιός, άνοιξε τη δικιά του αλυσίδα Fast Food και πλέον εδώ και χρόνια είναι αναλυτής σε εκπομπές που ασχολούνται με το NBA.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας βρέθηκε στη Νεβάδα και το Λας Βέγκας. Όχι όμως για να βρεθεί σε κάποιο καζίνο (αν και δεν το αποκλείουμε), αλλά για να παίξει μουσική ως dj και καλεσμένος, σε πάρτι ενός διάσημου μοντέλου της πλατφόρμας Only Fans! Φυσικά έχει υπάρξει σε ανάλογη θέση σε διάφορα φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής στις ΗΠΑ, αλλά και στη Μύκονο.
Ο ντόρος γίνεται για το πάρτι γενεθλίων του 21χρονου μοντέλου του OnlyFans, Σόφι Ρέιν, στο Λας Βέγκας. Η Σόφι έχει πάνω από 8 εκατομμύρια ακολούθους στο Instagram και είναι από τα πιο γνωστά μοντέλα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Ο Σακ φωτογραφήθηκε μαζί της κάνοντας τους θαυμαστές του να αναρωτιούνται τι δουλεία είχε σε αυτό το χώρο, πριν δημοσιευθούν βίντεο με τα κόλπα του στα decks.
look who i ran into on my birthday !! pic.twitter.com/Gju11RH3Dd— Sophie Rain (@sophieraiin) September 22, 2025
