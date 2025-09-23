H Σαμπαλένκα προπονήθηκε με τον Τζόκοβιτς στην Αθήνα
H Σαμπαλένκα προπονήθηκε με τον Τζόκοβιτς στην Αθήνα

H Λευκορωσίδα τενίστρια έκανε προπονήσεις στο Τατόϊ Club την προηγούμενη εβδομάδα μαζί με τον Σέρβο θρύλο του αθλήματος

Μια ξεχωριστή προπόνηση πραγματοποίησε η Αρίνα Σαμπαλένκα κατά την παραμονή της στην Αθήνα, αφού στο γήπεδο βρέθηκε μαζί της ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Η Λευκορωσίδα πρωταθλήτρια, Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης, επισκέφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα το ΤΑΤΟΪ Club και αποκάλυψε μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα social media ότι βρέθηκε στο ίδιο κορτ με τον Σέρβο θρύλο του τένις.

Η ίδια ανάρτησε σήμερα μερικά ακόμα στιγμιότυπα από την επίσκεψή της στη χώρα μας, με την πιο εντυπωσιακή εικόνα να είναι αυτή όπου προπονείται μαζί με τον κάτοχο 24 τίτλων Grand Slam. Οι δυο τους αντάλλαξαν χτυπήματα και στιγμές χαλάρωσης, με το κοινό να ενθουσιάζεται από τη σπάνια αυτή συνύπαρξη δύο κορυφαίων αθλητών στο ίδιο γήπεδο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει μετακομίσει μόνιμα στην Αθήνα μετά το US Open. Ο Σέρβος έχει γράψει τα παιδιά του σε ελληνικό σχολείο και συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του, ενώ παράλληλα απολαμβάνει την καθημερινότητα στην ελληνική πρωτεύουσα. Μάλιστα, πρόσφατα επισκέφθηκε το Καλλιμάρμαρο, ενώ νωρίτερα είχε βρεθεί στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ζοάο Φονσέκα στο πλαίσιο του Davis Cup.




