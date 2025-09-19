Φουρλάνι για Τεντόγλου: «Είναι γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ»
Ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής μιλάει για τα πρότυπά του, τα όνειρά του και τη μεγάλη του αδυναμία στον Έλληνα Ολυμπιονίκη
Ο Ματία Φουρλάνι, στα 20 του, ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής άλματος εις μήκος στην ιστορία, εμπνέεται από τους Πάουελ, Τζέικομπς και Καρλ Λιούις, θαυμάζει τον Ντουπλάντις, σκέφτεται να κάνει 100μ. ή 60μ. στον Κλειστό και αποθεώνει τον Μίλτο Τεντόγλου.
«Χρόνια θυσίας απέδωσαν καρπούς, τα οφείλω όλα στη μαμά μου», είπε ο Ιταλός παγκόσμιος πρωταθλητής, ξεκινώντας τη συνέντευξη που παραχώρησε στην ιταλική εφημερίδα «Gazzetta dell Sport».
«Μου λείπει η Τζούλια, η κοπέλα μου. Και λίγη ηρεμία: ήταν μια χρονιά γεμάτη ταξίδια: Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Φινλανδία, Ισπανία, Αγγλία, Ελβετία και εδώ. Θέλω να ξυπνήσω στο κρεβάτι μου και να είμαι με φίλους. Όταν γυρίσω σπίτι θα παίξω PlayStation, μπάσκετ και θα ακούσω ραπ μουσική από τη Νότια Κορέα που παράγει ο αδερφός μου ο Λούκα.»
Και συνέχισε: «Σκέφτομαι 100 μέτρα ή 60 μέτρα σε κλειστό χώρο: Πρέπει να βρω την ευκαιρία. Επίσης τα 4x100 μέτρα. Μου αρέσει να προκαλώ τον εαυτό μου, θα χαιρόμουν να ενταχθώ στην ομάδα. Ο Καρλ Λιούις δεν έχασε ποτέ τίποτα. Θα ήθελα τη σωματική διάπλαση του Μάικ (Πάουελ) και την ελαφρότητα του Καρλ (Λιούις). Ρεκόρ; Αφήστε με να μεγαλώσω σιγά σιγά. Δεν είναι αδύνατα, θα δώσω στον εαυτό μου έξι χρόνια για να τα πλησιάσω. Τώρα, ένας ρεαλιστικός στόχος είναι τα 8,60 μ. Εν τω μεταξύ, είμαι περήφανος που ολοκληρώνω το 2025 στην κορυφή της κατάταξης. Αν ο Λιούις ήταν ο «Γιος του Άνεμου», εγώ είμαι ο Σπάιντερμαν.»
Αμέσως μετά αναφέρθηκε στους αντιπάλους του:
«Νίκησα τον Γκέιλ, ο οποίος κέρδισε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στη Ντόχα με 8.69: θα τα ξαναπούμε σύντομα. Όπως με τον Τεντόγλου: είναι γίγαντας, αλλά κανείς δεν είναι ρομπότ», είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε για τους άλλους παγκόσμιους πρωταθλητές που θαυμάζει, αλλά και τα πρότυπά του, τόνισε:
«Είναι προφανές να πω τον Ντουπλάντις. Θα ανέφερα τον Κερ, βασιλιά του άλματος εις ύψος, και την Καμπουτζί, βασίλισσα των 100 μέτρων μετ' εμποδίων. Σχετικά με τα πρότυπά μου θα πω ένας για όλους: ο Μαρσέλ Τζέικομπς, ένας σπουδαίος πρωταθλητής. Μιλήσαμε μετά τον τελικό μου.»
