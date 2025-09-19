Σλούκας: «Εκπροσωπούμε την ιδέα του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία»

Το 7ο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του στην Αυστραλία και ο Παναθηναϊκός είναι εδώ και ημέρες στο Σίδνεϊ.



Εκεί έφτασε και ο Κώστας Σλούκας, αφού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στο Eurobasket, και μίλησε για την σημασία του τουρνουά αλλά και για τον αείμνηστο Παύλο Γιαννακόπουλο.



Οι δηλώσεις του Κώστα Σλούκα



«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ. Εκπροσωπούμε την ιδέα του Παναθηναϊκού στην Αυστραλία. Ξέρω πως υπάρχει μία τεράστια ελληνική κοινότητα και έχουν την ευκαιρία να δούνε τον Παναθηναϊκό έστω και για ένα παιχνίδι.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τη μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου, που ήταν ένας σπουδαίος ηγέτης και ένας ιστορικός πρόεδρος. Πρέπει να τον θυμόμαστε.

Από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε εδώ, δεχτήκαμε πολλή αγάπη και σεβασμό από τους Έλληνες. Ήταν μία πολύ καλή ιδέα να έρθουμε στην Αυστραλία παρά το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι».



