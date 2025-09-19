Παναθηναϊκός: Ο Ναν ξετρελάθηκε με οπαδό στο Σίδνεϊ που φορούσε τη φανέλα του και τον έβγαλε φωτογραφία
Πόσο σύνηθες είναι να συναντήσει ο Κέντρικ Ναν κάποιον στην Αυστραλία που να φοράει φανέλα Ναν;
Η αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR βρίσκεται από το μεσημέρι (ώρα Αυστραλίας) της Παρασκευής (19/9) στο Σίδνεϊ ενόψει του δεύτερου και τελευταίου φιλικού για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» κόντρα στους Adelaide 36ers (21/9, 12:00).
Αμέσως μετά την άφιξη στο Σίδνεϊ από τη Μελβούρνη, σύσσωμη η ομάδα μετέβη στην διάσημη Όπερα όπου έγινε και το επίσημο καλωσόρισμα. Εκεί οι παίκτες δεν σταμάτησαν να βγάζουν φωτογραφίες το τοπίο αλλά και με διάφορους οπαδούς.
Εκεί ο σούπερσταρ των «πρασίνων», Κέντρικ Ναν, παρατήρησε έναν φίλαθλο να φοράει τη φανέλα του από την εποχή που αγωνιζόταν στους Μαϊάμι Χιτ. Αμέσως, ο Ναν έσπευσε να τον φωτογραφήσει και στη συνέχεια να μοιραστεί την φωτογραφία στα social media.
Ο Αμερικανός ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στη φιλική νίκη κόντρα στην Παρτίζαν με 91-82 στη Μελβούρνη, έχοντας 21 πόντους και 8 ασίστ. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε μ' έναν Έλληνα φίλαθλο των «πρασίνων» ο οποίος είχε σπεύσει για να τον καλωσορίσει.
