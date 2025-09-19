Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Πελίστρι, μπήκε στο πρόγραμμα ο Γερεμέγεφ

Χωρίς τον Φακούντο Πελίστρι αλλά με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο ΠΑΟ υποδέχεται την Κυριακή (21:00) τον Ολυμπιακό με τον Χρήστο Κόντη να βλέπει τον Γερεμέγεφ να συμμετέχει κανονική στην προπόνηση της Παρασκευής.

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι».



