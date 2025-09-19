Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Πελίστρι, μπήκε στο πρόγραμμα ο Γερεμέγεφ
Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Πελίστρι, μπήκε στο πρόγραμμα ο Γερεμέγεφ

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κυριακή (21:00) τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός: Ατομικό ο Πελίστρι, μπήκε στο πρόγραμμα ο Γερεμέγεφ
Χωρίς τον Φακούντο Πελίστρι αλλά με τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. 

Στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League ο ΠΑΟ υποδέχεται την Κυριακή (21:00) τον Ολυμπιακό με τον Χρήστο Κόντη να βλέπει τον Γερεμέγεφ να συμμετέχει κανονική στην προπόνηση της Παρασκευής. 


Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός 

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Παρασκευή η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα επανήλθε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ. Ατομικό ακολούθησε ο Πελίστρι».

