Κύπελλο ποδοσφαίρου: Στις καθυστερήσεις με πέναλτι η Μαρκό έμεινε όρθια (2-2) με ΑΕΛ στην Καρδίτσα
Η ΑΕΛ κρατούσε στα χέρια της τη νίκη κόντρα στη Μαρκό, ωστόσο οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με πέναλτι του Μεντόσα στις καθυστερήσεις
Το εύστοχο πέναλτι του Χαβιέ Μεντόσα στις καθυστερήσεις (90+1) επέστρεψε στην Μαρκό να μείνει ...όρθια (2-2) απέναντι στην ΑΕΛ, στο κεκλεισμένων των θυρών -λόγω τιμωρίας της ομάδας του Μαρκόπουλου- Δημοτικό Στάδιο της Καρδίτσας, στο ξεκίνημα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.
Ο Ζήσης Χατζηστραβός άνοιξε (29’)-με εξαιρετική ατομική ενέργεια- τις αποστάσεις στο σκορ, αλλά οι τυπικά γηπεδούχοι ισοφάρισαν -στο 43ο λεπτό-με κεφαλιά του Σμάλη.
Ο Σάβας Μούργος -με ωραίο τελείωμα έξω από την περιοχή - έβαλε ξανά μπροστά στο σκορ (72’) την ΑΕΛ (1-2), αλλά ο Μεντόσα διαμόρφωσε με εύστοο πέναλτι το τελικό σκορ (2-2).
Διαιτητής: Μ. Γιουματζίδης (Πέλλα)
Κόκκινες:
Κίτρινες: Μιγιένγκα-Αποστολάκης, Τούπτα, Μπακαγιάννης
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
Μαρκό (Σ. Παπαδόπουλος):Σαφαρίκας, Τσάκνης (73΄ Μαρκοπουλιώτης), Μπουσάι, Σμάλης, Μιγιένγκα, Οικονομίδης (73΄ Παυλίδης), Αλεξόπουλος, Ντέτλερ (63΄ Καλλέργης), Σεμπά (63΄ Μεντόσα), Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης (87΄ Χαϊκάλης).
ΑΕΛ (Γ. Πετράκης):Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Στάικος (46΄Ατανάσοβ), Σουρλής (63΄ Τούπτα), Χατζηστραβός (80΄ Σαγάλ), Δημηνίκος (62΄ Βαρσάμης), Πασάς (63΄Μούργος), Γκαράτε.
