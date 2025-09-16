Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
La Liga: Ο Γκαρθία έστειλε την Εσπανιόλ στο -2 από την κορυφή, 3-2 τη Μαγιόρκα - Δείτε τα γκολ
La Liga: Ο Γκαρθία έστειλε την Εσπανιόλ στο -2 από την κορυφή, 3-2 τη Μαγιόρκα - Δείτε τα γκολ
Οι Καταλανοί αγχώθηκαν για να φτάσουν στην 3η εντός έδρας νίκη τους και να κρατήσουν την επαφή με την πρωτοπόρο Ρεάλ
Η Εσπανιόλ επικράτησε 3-2 της Μαγιόρκα στη Βαρκελώνη, έφτασε τους 10 βαθμούς και είναι στη 2η θέση του πίνακα μαζί με την Μπαρτσελόνα. To 1-0 για την Εσπανιόλ πέτυχε ο Μίγια στο 21′ μετά από πάσα του Ρομέρο, για να σημειώσει το 2-0 ο Φερνάντεθ μετά από σέντρα του Ντόλαν.
Το 2-1 πέτυχε με πέναλτι ο Μουρίκι στο 45′. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα ο Μίγια για τους Καταλανούς. Η Μαγιόρκα πίεσε και στο 65' ο Μουρίκι έφερε το ματς στα ίσα. Οι γηπεδούχοι αν και με παίκτη λιγότερο ρίσκαραν και στο 81ο λεπτό ο Γκαρθία διαμόρφωσε το 3-2.
Δείτε ΕΔΩ τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής στη La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:
Σεβίλλη-Ελτσε 2-2
Χετάφε-Οβιέδο 2-0
Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0
Θέλτα-Τζιρόνα 1-1
Λεβάντε-Μπέτις 2-2
Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 2-0
Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 6-0
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 4 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 12
Μπαρτσελόνα 10
Εσπανιόλ 10
Αθλέτικ Μπιλμπάο 9
Χετάφε 9
Βιγιαρεάλ 7
Αλαβές 7
Έλτσε 6
Μπέτις 6 -5αγ.
Οσασούνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 5
Βαλένθια 4
Ράγιο Βαγεκάνο 4
Σεβίλλη 4
Θέλτα 4 -5αγ.
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 1
Τζιρόνα 1
Λεβάντε 1
Πηγή:www.gazzetta.gr
