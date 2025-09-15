Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Η ανάρτηση με Λέτο και Κυργιάκο που έκανε repost ο Μπασινάς μετά τη νίκη της Κηφισιάς απέναντι στον ΠΑΟ - «Σαν να απολογούνται» γράφουν
Ο κόσμος των «πράσινων» που βρέθηκε στο Πανθεσσαλικό, αποθέωσε και τους τρεις που ανταπέδωσαν
Για 10 χρόνια ο Άγγελος Μπασινάς έγραψε ιστορία με την φανέλα του Παναθηναϊκού, ο Σωτήρης Κυργιάκος για 5, όσα και ο Σεμπάστιαν Λέτο. Και οι τρεις βρέθηκαν ανήκουν πλέον στην Κηφισιά και χθες βρέθηκαν απέναντι στο αγαπημένο τους «τριφύλλι», το οποίο κέρδισαν με ανατροπή στην ανατροπή.
Μάλιστα, ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος έχει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στην Κηφισιά, έκανε repost στο Instagram μία ανάρτηση ενός φίλου του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανέφερε: «Δείτε το βλέμμα αυών των τριών ανθρώπων. Δείτε τον τρόπο με τον οποίο κοιτάνε τον κόσμο, σαν να ζητάνε συγγνώμη που τους πλήγωσαν. Αυτοί οι τρεις ΚΥΡΙΟΙ λοιπόν, σήμερα ήταν αντίπαλοι του Παναθηναϊκού. Καληνύχτα.».
