Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Τι ώρα αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου σήμερα (15/9) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο
Τι ώρα αγωνίζονται Καραλής και Τεντόγλου σήμερα (15/9) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο
Ο Μανόλο, μετά την άνετη πρόκριση του στον τελικό θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου
Έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, με τον τελικό του Εμμανουήλ Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου να ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.
Ο Μανόλο, μετά την άνετη πρόκριση του στον τελικό θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου. Το μεγάλο φαβορί δεν είναι άλλο από τον Μόντο Ντουπλάντις, το «φαινόμενο» που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μ., όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει αυτή τη φορά το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για σήμερα Δευτέρα (15/09) στις 13:49 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, με αποκλειστική κάλυψη και απο το ERT Sports.
Από την άλλη, ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει στη «μάχη» του προκριματικού στο μήκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θέλει να αφήσει πίσω του τις αναποδιές των τελευταίων μηνών και να επιβεβαιώσει ότι παραμένει ο κορυφαίος του αγωνίσματος στον κόσμο. Ο προκριματικός Έλληνα πρωταθλητή ξεκινά στις 13:40 ώρα Ελλάδας, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Ο Μανόλο, μετά την άνετη πρόκριση του στον τελικό θα διεκδικήσει μία θέση στο βάθρο απέναντι στους κορυφαίους του κόσμου. Το μεγάλο φαβορί δεν είναι άλλο από τον Μόντο Ντουπλάντις, το «φαινόμενο» που κατέχει το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,29 μ., όμως ο Έλληνας πρωταθλητής έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει αυτή τη φορά το έβδομο μετάλλιο της καριέρας του.
Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για σήμερα Δευτέρα (15/09) στις 13:49 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2, με αποκλειστική κάλυψη και απο το ERT Sports.
Από την άλλη, ο Μίλτος Τεντόγλου μπαίνει στη «μάχη» του προκριματικού στο μήκος. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θέλει να αφήσει πίσω του τις αναποδιές των τελευταίων μηνών και να επιβεβαιώσει ότι παραμένει ο κορυφαίος του αγωνίσματος στον κόσμο. Ο προκριματικός Έλληνα πρωταθλητή ξεκινά στις 13:40 ώρα Ελλάδας, με απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ2.
Ειδήσεις σήμερα:
Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη στα αποδυτήρια: Το live με Light και Λεξ, ο ημίγυμνος Σλούκας και το «προξενιό» στον Ντόρσεϊ - Βίντεο
Ταραχή στα χρηματιστήρια - Γιατί οι αγορές ξεπουλάνε τα κρατικά ομόλογα των μεγάλων χωρών
Η στιγμή που ο Σενγκούν δεν έδωσε το χέρι του στον Γιάννη: Τι συνέβη με τον Σρέντερ - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα