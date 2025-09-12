Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Τρία μετάλλια για την Ελλάδα προβλέπει η Equipe - Χάλκινο ο Τεντόγλου, ασημένια για Καραλή, Τζένγκο

Τρία μετάλλια, αλλά κανένα από αυτά χρυσό, «προβλέπει» η γαλλική αθλητική εφημερίδα «L’ Equipe» για την Ελλάδα στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου, που θα διεξαχθεί στο Τόκιο από 13 έως 21 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με την Equipe ο Μίλτος Τεντόγλου, «ασημένιος» το 2022 και «χρυσός» το 2023, θα περιοριστεί στην τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο, πίσω από τους, Εχάμερ (Ελβετία/1ος) και Φουρλάνι (Ιταλία (2ος)

Ασημένιο μετάλλιο προβλέπει για τον Εμμανουήλ Καραλή, πίσω από το μύθο του επί κοντώ, Ντουπλάντις και μπροστά από τον Μάρσαλ (Αυστραλία) , αλλά και για την Ελίνα Τζένγκο στον ακοντισμό, πίσω από την Κιταγκούτσι (Ιαπωνία) και μπροστά από την Βιλάγκος (Σερβία).



Ανάμεσα σε άλλες προβλέψεις η εφημερίδα δίνει νικητή στα 100μ. ανδρών τον Τόμσον (Τζαμάικα) σε εκείνα των γυναικών, την Τζέφερσον-Γούντεν (ΗΠΑ), ενώ στα 200μ. Λάιλς (ΗΠΑ) και Άλφρεντ (Αγία Λουκία), ενώ στο Μαραθώνιο, Γκελέτα (Αιθιοπία) και Ασέφα (Αιθιοπία), σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα.



