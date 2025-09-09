Γιοβάνοβιτς: «Απολύτως δίκαιο το αποτέλεσμα, δεν μπήκαμε ποτέ στον αγώνα» - Βίντεο
Εμφανώς προβληματισμένος από την εικόνα της Εθνικής ομάδας εμφανίστηκε στις πρώτες του δηλώσεις ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και κυρίως από το γεγονός ότι δεν βγάλαμε ποτέ αντίδραση
Η Δανία πέρασε σαν σίφουνας από το Καραϊσκάκη επικρατώντας με 3-0 της Εθνικής ομάδας, για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που έκανε τη χειρότερη της εμφάνιση από τη στιγμή που στην τεχνική της ηγεσία βρέθηκε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Ο Σερβοέλληνας τεχνικός παραδέχθηκε το δίκαιο της επικράτησης των Δανών και εξέφρασε την απογοήτευση του για το γεγονός ότι δεν μπορέσαμε να αλλάξουμε τη ροή του αγώνα, τονίζοντας ότι έχει και ο ίδιος ευθύνη για την προετοιμασία του αγώνα...
«Ήταν ένα αποτέλεσμα απολύτως δίκαιο με βάση την εικόνα του αγώνα. Σαν ομάδα δεν μπήκαμε ποτέ μέσα στο παιχνίδι, είτε με την μπάλα, είτε χωρίς την μπάλα. Είχαμε μεγάλη νευρικότητα, κάναμε πολλά λάθη, είχαμε κακές τοποθετήσεις και δεν μπορέσαμε να κάνουμε αξιόλογες επιθέσεις. Μοιραία αφήσαμε χώρους στον αντίπαλο που ξέρει να παίζει, να βγαίνει με παίκτη παραπάνω και ήταν ένα παιχνίδι που τελείωσε όπως άρχισε», τόνισε ο Ομοσπονδιακός προπονητής, ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν θα άλλαζε κάτι απάντησε:
«Είναι ένα βαρύ αποτέλεσμα… Όχι, μόνο σαν σκορ, αλλά και η εικόνα μας που ήταν μια εικόνα που δεν την είχαμε μέχρι τώρα σε όλες τις διοργανώσεις. Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε αρκετά πράγματα, αλλά πρέπει να βρούμε το γιατί είχαμε τόση νευρικότητα και κάναμε τόσα λάθη. Με προβληματίζει το πως μπήκαμε στο ματς και δεν μπορούσαμε να το αλλάξουμε αυτό κατά τη διάρκεια του».
Τέλος, στην ερώτηση αν πέρα από την ανωτερότητα των Δανών μέτρησε η έλλειψη συγκέντρωσης ή η κούραση τόνισε:
«Πολύ περισσότερο μέτρησε ότι δεν ήμασταν τόσο συγκεντρωμένοι όσο θα έπρεπε με βάση τη σημασία του αγώνα. Γίνανε πολλά λάθη σε χώρους που συνήθως δεν τα κάνουμε. Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να έχει την κατοχή, να κάνει το παιχνίδι της αλλά σήμερα ήταν όλα λάθος. Ενδεχομένως και από την πλευρά του όσον αφορά την προετοιμασία του αγώνα».
