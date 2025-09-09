Χόιμπιεργκ: «Η εμπειρία μας μέτρησε για τη νίκη και το τελικό σκορ»
Ο Πιερ Χόιμπιεργκ ήταν από τους κορυφαίους των Δανών, ωστόσο τόνισε ότι περιμένει μάχη μέχρι το τέλος για την πρόκριση
Ο άσος της Μαρσέιγ εμφανώς ικανοποιημένος από τη νίκη της ομάδας του, έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας και στάθηκε στον παράγοντα εμπειρία που έκρινε το αποτέλεσμα στον αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
«Η Ελλάδα έχει πολύ ταλαντούχα ομάδα. Εμείς δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από το 0-0 με τη Σκωτία και ήρθαμε με κίνητρο να αποδείξουμε ποιοι είμαστε, Για μένα αυτό ήταν το πιο δύσκολο ματς, μπορεί να κερδίσαμε 3-0, αλλά η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα, με πολλούς ταλαντούχους ποδοσφαιριστές και έπρεπε να είμαστε 90 λεπτά απόλυτα συγκεντρωμένοι. Εμείς κοντρολάραμε το παιχνίδι και με την εμπειρία που είχαμε καταφέραμε να το ελέγξουμε και να φτάσουμε στη νίκη»
Όσον αφορά τη συνέχεια ο Χόιμπιεργκ εμφανίστηκε πολύ προσγειωμένος. «Είναι ένα πολύ κλειστό γκρουπ. Η Σκωτία και η Ελλάδα είναι πολύ καλές ομάδες, στη Λευκορωσία δεν περνά κανείς εύκολα. Εμείς βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι και είμαι σίγουρος ότι μέχρι την τελευταία αγωνιστική θα γίνει μεγάλη μάχη».
