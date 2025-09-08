Εθνική ποδοσφαίρου: Έπεσε στην τρίτη θέση η Ελλάδα μετά τη νίκη της Σκωτίας - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου
Εθνική ποδοσφαίρου: Έπεσε στην τρίτη θέση η Ελλάδα μετά τη νίκη της Σκωτίας - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου
Η Εθνική υπέστη βαριά ήττα από τη Δανία με 3-0 εντός έδρας και σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας με τη Λευκορωσία, είναι πλέον τρίτη στον όμιλο - Ακολουθούν δύο εκτός έδρας ματς σε Σκωτία και Δανία για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς
Η Ελλάδα ηττήθηκε 3-0 από τη Δανία στο κρίσιμο ματς της 2ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και έχασε πολύτιμο έδαφος για την πρόκρισή της.
Στον επόμενο αγώνα της αντιμετωπίζει τη Σκωτία στη Γλασκώβη και στο μεθεπόμενο τη Δανία στην Κοπεγχάγη!
Επισημαίνεται ότι ο πρώτος προκρίνεται απευθείας και ο δεύτερος κάθε ομίλου θα δώσει μπαράζ.
Η βαθμολογία στον όμιλο
1. Δανία 3-0 4
2. Σκωτία 2-0 4
3. Ελλάδα 5-4 3
4. Λευκορωσία 1-7 0
Αναλυτικά το πρόγραμμα του 3ου ομίλου
1η αγωνιστική
05/09/2025, 21:45: Ελλάδα - Λευκορωσία 5-1
05/09/2025, 21:45: Δανία – Σκωτία 0-0
2η αγωνιστική
08/09/2025, 21:45: Λευκορωσία - Σκωτία 0-1
3η αγωνιστική
09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία - Δανία
09/10/2025, 21:45 Σκωτία - Ελλάδα
4η αγωνιστική
12/10/2025, 19:00: Σκωτία - Λευκορωσία
12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα
5η αγωνιστική
15/11/2025, 21:45: Ελλάδα - Σκωτία
15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία
6η αγωνιστική
18/11/2025, 21:45: Λευκορωσία - Ελλάδα
18/11/2025, 21:45: Σκωτία - Δανία
Τα κριτήρια ισοβαθμίας
1. Συνολική διαφορά τερμάτων
2. Καλύτερη επίθεση
3. Τα μεταξύ τους παιχνίδια
4. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς
5. Η καλύτερη επίθεση στα μεταξύ τους ματς
6. Καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους ματς
7. Βαθμολογία Fair Play
8. Κλήρωση
