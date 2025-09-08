Εθνική ποδοσφαίρου: Έπεσε στην τρίτη θέση η Ελλάδα μετά τη νίκη της Σκωτίας - Αναλυτικά η βαθμολογία του ομίλου

Η Εθνική υπέστη βαριά ήττα από τη Δανία με 3-0 εντός έδρας και σε συνδυασμό με τη νίκη της Σκωτίας με τη Λευκορωσία, είναι πλέον τρίτη στον όμιλο - Ακολουθούν δύο εκτός έδρας ματς σε Σκωτία και Δανία για την ομάδα του Γιοβάνοβιτς