Ο Γεράι Άλβαρεθ νίκησε δύο φορές τον καρκίνο και η UEFA τον τιμώρησε για ντόπινγκ

Ο Βάσκος αμυντικός, αφού βγήκε νικητής και στη δεύτερη μάχη του με τον καρκίνο βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ λόγω φαρμάκου για την τριχόπτωση και τιμωρήθηκε με 10μηνο αποκλεισμό από την UEFA