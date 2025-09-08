Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ο Γεράι Άλβαρεθ νίκησε δύο φορές τον καρκίνο και η UEFA τον τιμώρησε για ντόπινγκ
Ο Γεράι Άλβαρεθ νίκησε δύο φορές τον καρκίνο και η UEFA τον τιμώρησε για ντόπινγκ
Ο Βάσκος αμυντικός, αφού βγήκε νικητής και στη δεύτερη μάχη του με τον καρκίνο βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ λόγω φαρμάκου για την τριχόπτωση και τιμωρήθηκε με 10μηνο αποκλεισμό από την UEFA
Για τρίτη φορά την τελευταία εξαετία ο Γεράι Άλβαρεθ θα πρέπει να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο.
Κι αν στις δύο προηγούμενες αυτό έπρεπε να γίνει γιατί έδινε τη μάχη για την ίδια του τη ζωή, τώρα πρέπει να το κάνει μετά την απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.
Ο Άλβαρεθ διεγνώσθη με καρκίνο και κατάφερε να νικήσει το θηρίο τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη φορά, ωστόσο όταν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στον ημιτελικό του Europa League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με τη θεραπεία που έκανε για να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση (λόγω των χημειοθεραπειών) και παρόλο που η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.
Ο παίκτης της Αθλέτικ, θα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα τον Απρίλιο του 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Κι αν στις δύο προηγούμενες αυτό έπρεπε να γίνει γιατί έδινε τη μάχη για την ίδια του τη ζωή, τώρα πρέπει να το κάνει μετά την απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.
Ο Άλβαρεθ διεγνώσθη με καρκίνο και κατάφερε να νικήσει το θηρίο τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη φορά, ωστόσο όταν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στον ημιτελικό του Europa League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
🚨🇪🇸 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Athletic Club defender Yeray Alvarez (30) has been given a 10 month BAN by UEFA! ⛔️— EuroFoot (@eurofootcom) September 8, 2025
He tested positive for a prohibited substance in a Europa League match against Manchester United.
UEFA acknowledged that there was no intent on the part of the player,… pic.twitter.com/jnueQRZPOu
Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με τη θεραπεία που έκανε για να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση (λόγω των χημειοθεραπειών) και παρόλο που η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.
Ο παίκτης της Αθλέτικ, θα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα τον Απρίλιο του 2026.
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα