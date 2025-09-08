Ο Γεράι Άλβαρεθ νίκησε δύο φορές τον καρκίνο και η UEFA τον τιμώρησε για ντόπινγκ
Ο Γεράι Άλβαρεθ νίκησε δύο φορές τον καρκίνο και η UEFA τον τιμώρησε για ντόπινγκ

Ο Βάσκος αμυντικός, αφού βγήκε νικητής και στη δεύτερη μάχη του με τον καρκίνο βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ λόγω φαρμάκου για την τριχόπτωση και τιμωρήθηκε με 10μηνο αποκλεισμό από την UEFA

Για τρίτη φορά την τελευταία εξαετία ο Γεράι Άλβαρεθ θα πρέπει να μείνει μακριά από το ποδόσφαιρο.

Κι αν στις δύο προηγούμενες αυτό έπρεπε να γίνει γιατί έδινε τη μάχη για την ίδια του τη ζωή, τώρα πρέπει να το κάνει μετά την απόφαση της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

Ο  Άλβαρεθ διεγνώσθη με καρκίνο και κατάφερε να νικήσει το θηρίο τόσο την πρώτη όσο και τη δεύτερη φορά, ωστόσο όταν επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, βρέθηκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ στον ημιτελικό του Europa League με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.



Η απαγορευμένη ουσία που βρέθηκε στον οργανισμό του, σχετίζεται με τη θεραπεία που έκανε για να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση (λόγω των χημειοθεραπειών) και παρόλο που η UEFA αναγνώρισε πως ο παίκτης δεν είχε πρόθεση, όρισε την ποινή του σε απαγόρευση 10 μηνών από την αγωνιστική δράση.

Ο παίκτης της Αθλέτικ, θα μπορεί να επιστρέψει στα γήπεδα τον Απρίλιο του 2026.


