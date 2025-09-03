Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Ινιάκι Γουίλιαμς: Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον διεθνή Ισπανό
Ινιάκι Γουίλιαμς: Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον διεθνή Ισπανό
O οπαδός της Εσπανιόλ καταδικάστηκε για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του επιθετικού της Αθλέτικ Μπιλμπάο στο στάδιο «Κορνεγιά» το 2020
Δικαστήριο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε σήμερα (3/9) ότι, κατόπιν συμβιβασμού, επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους σε άτομο, το οποίο κατηγορήθηκε για ρατσιστική συμπεριφορά σε βάρος του επιθετικού της Αθλέτικ Μπιλμπάο, Ινιάκι Γουίλιαμς, σε αγώνα με την Εσπανιόλ στο στάδιο «Κορνεγιά», το 2020.
Ο εν λόγω θεατής, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, φέρεται να προέβη σε ρατσιστικές χειρονομίες και να απηύθυνε κραυγές μαϊμούς εναντίον του πρεσβύτερου των αδελφών Γουίλιαμς, οι οποίοι γεννήθηκαν στο Μπιλμπάο, με καταγωγή από την Γκάνα.
Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει αρχικά διετή ποινή φυλάκισης, αλλά κατέληξαν σε συμβιβασμό με την πλευρά του κατηγορουμένου, ο οποίος αποδέχθηκε παράλληλα την επιβολή προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρία χρόνια, καθώς και πενταετή απαγόρευση εργασίας στην εκπαίδευση και σε τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό.
Στην Ισπανία, ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών συνήθως δεν εκτίονται, εφόσον δεν αφορούν βίαια εγκλήματα και ο δράστης δεν έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.
Τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ανησυχητική αύξηση στα ισπανικά γήπεδα και ήρθαν περισσότερο στην επιφάνεια μετά τις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Ζούνιορ, σε αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» το 2023.
Την περασμένη σεζόν, υπήρξε ξανά ανάλογο περιστατικό σε αγώνα της Εσπανιόλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αυτή τη φορά σε βάρος του Μαροάν Σανάντι. Μάλιστα, ο εν λόγω αγώνας διακόπηκε προσωρινά από τον διαιτητή μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ινιάκι Γουίλιαμς.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ο εν λόγω θεατής, τα στοιχεία του οποίου δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, φέρεται να προέβη σε ρατσιστικές χειρονομίες και να απηύθυνε κραυγές μαϊμούς εναντίον του πρεσβύτερου των αδελφών Γουίλιαμς, οι οποίοι γεννήθηκαν στο Μπιλμπάο, με καταγωγή από την Γκάνα.
Οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει αρχικά διετή ποινή φυλάκισης, αλλά κατέληξαν σε συμβιβασμό με την πλευρά του κατηγορουμένου, ο οποίος αποδέχθηκε παράλληλα την επιβολή προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρία χρόνια, καθώς και πενταετή απαγόρευση εργασίας στην εκπαίδευση και σε τομείς που σχετίζονται με τον αθλητισμό.
Στην Ισπανία, ποινές φυλάκισης κάτω των δύο ετών συνήθως δεν εκτίονται, εφόσον δεν αφορούν βίαια εγκλήματα και ο δράστης δεν έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο.
Τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια ανησυχητική αύξηση στα ισπανικά γήπεδα και ήρθαν περισσότερο στην επιφάνεια μετά τις λεκτικές επιθέσεις που δέχθηκε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Ζούνιορ, σε αναμέτρηση με τη Βαλένθια στο «Μεστάγια» το 2023.
Την περασμένη σεζόν, υπήρξε ξανά ανάλογο περιστατικό σε αγώνα της Εσπανιόλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, αυτή τη φορά σε βάρος του Μαροάν Σανάντι. Μάλιστα, ο εν λόγω αγώνας διακόπηκε προσωρινά από τον διαιτητή μετά από παρέμβαση του ίδιου του Ινιάκι Γουίλιαμς.
Ειδήσεις σήμερα:
«Είμαι εδώ με την Κίμπερλι, το καθαρίζω...»: Ακούστε το απίστευτο ηχητικό του Καμμένου με τον εγκέφαλο της κρητικής μαφίας
Βίντεο: Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στο κόκκινο χαλί της μεγάλης στρατιωτικής παρέλασης στην Κίνα - Για συνωμοσία τους κατηγορεί ο Τραμπ
Συναγερμός στο Θρακικό Πέλαγος: Πυροβολισμοί από τουρκικά αλιευτικά μετά από ένταση με Έλληνες ψαράδες - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα