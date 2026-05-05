Έκλεισε στη Ντουμπάι BC για δύο χρόνια ο Τζάρον Μπλόσομγκειμ, σύμφωνα με το Basket News
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News ειδική στα θέματα της Euroleague, ο Αμερικανός φόργουορντ που ακούστηκε και για τον Ολυμπιακό, θα μετακομίσει στο Ντουμπάι

Έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μονακό και να συνεχίσει την καριέρα του στην Ντουμπάι BC είναι ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, σύμφωνα με το «Basket News».

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των Γάλλων, αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Πριγκιπάτου και να «μετακομίσει» στα Εμιράτα, για λογαριασμό της Ντουμπάι.

Μάλιστα οι πληροφορίες του «Basket News», αναφέρουν πως θα υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο Μπλόσομγκεϊμ, την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά μετράει μ.ο 9.6 πόντους και 4.3 ριμπάουντ, ανά αγώνα και διανύει την καλύτερή του σεζόν στη EuroLeague.

Ο Αμερικανός ακούστηκε για πολλές ομάδες μέσα στη σεζόν, λόγω και των πολλών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η Μονακό, όμως τελικά φαίνεται να βρίσκει το λιμάνι του στην... Αραβία.

